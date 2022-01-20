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В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 20.01.2022
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В ДТП с маршруткой и грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:12
2022-01-20T11:19
происшествия
московская область (подмосковье)
гумвд по московской области
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В ДТП с маршруткой и грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области."По предварительным данным, сегодня в 06:55 на 30-м километре Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутного такси "Газель" и грузового Volvo", — говорится в релизе.При этом никто не погиб. Семерых пострадавших пассажиров маршрутки доставили в больницу. Детей среди них нет.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области
08:12 20.01.2022 (обновлено: 11:19 20.01.2022)
 
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В ДТП с маршруткой и грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области.
"По предварительным данным, сегодня в 06:55 на 30-м километре Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутного такси "Газель" и грузового Volvo", — говорится в релизе.
При этом никто не погиб. Семерых пострадавших пассажиров маршрутки доставили в больницу. Детей среди них нет.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 17:20
В Марий Эл два человека погибли в ДТП
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ГУМВД по Московской области
 
 
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