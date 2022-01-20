https://ria.ru/20220120/dtp-1768663900.html

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 20.01.2022

В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

В ДТП с маршруткой и грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:12

2022-01-20T08:12

2022-01-20T11:19

происшествия

московская область (подмосковье)

гумвд по московской области

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В ДТП с маршруткой и грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области."По предварительным данным, сегодня в 06:55 на 30-м километре Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутного такси "Газель" и грузового Volvo", — говорится в релизе.При этом никто не погиб. Семерых пострадавших пассажиров маршрутки доставили в больницу. Детей среди них нет.

https://ria.ru/20220119/dtp-1768597885.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области