https://ria.ru/20220120/dtp-1768663900.html
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой - РИА Новости, 20.01.2022
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
В ДТП с маршруткой и грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:12
2022-01-20T08:12
2022-01-20T11:19
происшествия
московская область (подмосковье)
гумвд по московской области
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В ДТП с маршруткой и грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе главка МВД по Московской области."По предварительным данным, сегодня в 06:55 на 30-м километре Каширского шоссе произошло попутное столкновение маршрутного такси "Газель" и грузового Volvo", — говорится в релизе.При этом никто не погиб. Семерых пострадавших пассажиров маршрутки доставили в больницу. Детей среди них нет.
https://ria.ru/20220119/dtp-1768597885.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), гумвд по московской области
08:12 20.01.2022 (обновлено: 11:19 20.01.2022)
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на Каширском шоссе в Подмосковье