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Британские парламентарии посетили Донбасс
Британские парламентарии посетили Донбасс - РИА Новости, 20.01.2022
Британские парламентарии посетили Донбасс
Делегация комитета по иностранным делам парламента Великобритании посетила Донбасс, сообщил в четверг пресс-центр штаба украинских объединенных сил. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T23:02
2022-01-20T23:02
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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Делегация комитета по иностранным делам парламента Великобритании посетила Донбасс, сообщил в четверг пресс-центр штаба украинских объединенных сил."Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании. Британские парламентарии собственными глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка. Кроме того, члены международной делегации побывали на позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками", - говорится в сообщении в Facebook штаба.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
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в мире, киев, москва, парламент великобритании, россия
23:02 20.01.2022
 
Британские парламентарии посетили Донбасс

Делегация комитета по иностранным делам парламента Великобритании посетила Донбасс

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Делегация комитета по иностранным делам парламента Великобритании посетила Донбасс, сообщил в четверг пресс-центр штаба украинских объединенных сил.
"Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании. Британские парламентарии собственными глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка. Кроме того, члены международной делегации побывали на позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками", - говорится в сообщении в Facebook штаба.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
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