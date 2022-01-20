https://ria.ru/20220120/donbass-1768826328.html

Британские парламентарии посетили Донбасс

Британские парламентарии посетили Донбасс - РИА Новости, 20.01.2022

Британские парламентарии посетили Донбасс

Делегация комитета по иностранным делам парламента Великобритании посетила Донбасс, сообщил в четверг пресс-центр штаба украинских объединенных сил. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T23:02

2022-01-20T23:02

2022-01-20T23:02

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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Делегация комитета по иностранным делам парламента Великобритании посетила Донбасс, сообщил в четверг пресс-центр штаба украинских объединенных сил."Район проведения операции Объединенных сил посетила делегация Комитета по иностранным делам Парламента Великобритании. Британские парламентарии собственными глазами увидели последствия российской вооруженной агрессии: разрушенные дома мирных жителей и изуродованную гражданскую инфраструктуру в городе Авдеевка. Кроме того, члены международной делегации побывали на позициях подразделений Вооруженных Сил Украины и пообщались с украинскими защитниками", - говорится в сообщении в Facebook штаба.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.

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в мире, киев, москва, парламент великобритании, россия