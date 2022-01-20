https://ria.ru/20220120/donbass-1768784526.html

Украина разместила технику в населенных пунктах Донбасса, заявили в ДНР

Украина разместила технику в населенных пунктах Донбасса, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.01.2022

Украина разместила технику в населенных пунктах Донбасса, заявили в ДНР

Украинские силовики разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:54

2022-01-20T17:54

2022-01-20T18:05

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские силовики разместили военную технику в населенных пунктах Донбасса, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Боевики 53-й отдельной моторизованной бригады (вооруженных сил Украины - ред.) разместили две БМП-1 вблизи жилых домов в Николаевке, один бронетранспортер МТ-ЛБ-С в частном секторе Новогнатовки и одну БМП-1 в жилом районе Старогнатовки", - сказал представитель ведомства.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220119/ukraina-1768587944.html

https://ria.ru/20220119/donbass-1768627193.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, украина