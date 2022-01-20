17:02 20.01.2022 (обновлено: 17:14 20.01.2022)
Источник: Турция планирует переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле
Источник: Турция планирует организовать переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
Собор Святой Софии в Стамбуле
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Турция планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле, пригласить на них в том числе представителей Донбасса и ОБСЕ и сделать встречи "частыми и регулярными", дата переговоров пока не определена, сообщил журналистам источник в турецком МИД.
"Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными", - заявил источник.
По его словам, Турция с самого начала заняла четкую позицию в украинском кризисе.
"Она заключается в необходимости шагов, направленных на снижение напряженности, предупреждение вооруженного конфликта и в дальнейшем поддержание и укрепление диалога. Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно", - отметил собеседник агентства.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.