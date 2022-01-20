https://ria.ru/20220120/donbass-1768770450.html

Источник: Турция планирует переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

Источник: Турция планирует переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле - РИА Новости, 20.01.2022

Источник: Турция планирует переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

Турция планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле, пригласить на них в том числе представителей Донбасса и ОБСЕ и сделать встречи... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:02

2022-01-20T17:02

2022-01-20T17:14

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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Турция планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле, пригласить на них в том числе представителей Донбасса и ОБСЕ и сделать встречи "частыми и регулярными", дата переговоров пока не определена, сообщил журналистам источник в турецком МИД.По его словам, Турция с самого начала заняла четкую позицию в украинском кризисе."Она заключается в необходимости шагов, направленных на снижение напряженности, предупреждение вооруженного конфликта и в дальнейшем поддержание и укрепление диалога. Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно", - отметил собеседник агентства.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/boyko-1768755717.html

https://ria.ru/20220120/donbass-1768750495.html

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россия

украина

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в мире, стамбул, турция, россия, украина, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр