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В США предложили признать пророссийские силы в Донбассе террористическими

В США предложили признать пророссийские силы в Донбассе террористическими - РИА Новости, 20.01.2022

В США предложили признать пророссийские силы в Донбассе террористическими

Конгрессмены США подготовили проект санкций против РФ, который предлагает объявить "поддерживаемые РФ" силы в Донбассе террористами, сообщает газета Washington... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T15:36

2022-01-20T15:36

2022-01-20T15:39

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессмены США подготовили проект санкций против РФ, который предлагает объявить "поддерживаемые РФ" силы в Донбассе террористами, сообщает газета Washington Post.Согласно документу, госсекретарь после утверждения проекта должен сообщить в комитеты конгресса, отвечают ли критериям определения иностранной террористической организации якобы "контролируемые РФ или получающие от нее помощь" силы в Донбассе.

https://ria.ru/20211212/rossiya-1763279022.html

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в мире, сша, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия