15:36 20.01.2022 (обновлено: 15:39 20.01.2022)
В США предложили признать пророссийские силы в Донбассе террористическими
Washington Post: в Конгрессе предложили назвать пророссийские силы в Донбассе террористами
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Конгрессмены США подготовили проект санкций против РФ, который предлагает объявить "поддерживаемые РФ" силы в Донбассе террористами, сообщает газета Washington Post.
"Признание поддерживаемых Россией вооруженных сил в регионе Украины Донбассе в качестве иностранной террористической организации",- говорится в проекте санкций, полученном газетой.
Согласно документу, госсекретарь после утверждения проекта должен сообщить в комитеты конгресса, отвечают ли критериям определения иностранной террористической организации якобы "контролируемые РФ или получающие от нее помощь" силы в Донбассе.
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