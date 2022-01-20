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В Кремле ответили на вопрос об инициативе депутатов о признании ДНР и ЛНР
В Кремле ответили на вопрос об инициативе депутатов о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.01.2022
В Кремле ответили на вопрос об инициативе депутатов о признании ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:35
2022-01-20T13:39
в мире
дмитрий песков
госдума рф
донецкая народная республика
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донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера "Единой России" по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему "нечего добавить по этой теме".На вопрос, информирован ли президент об этом письме, Песков ответил отрицательно."Нет, потому что его пока нет", - сказал Песков.
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в мире, дмитрий песков, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:35 20.01.2022 (обновлено: 13:39 20.01.2022)
 
В Кремле ответили на вопрос об инициативе депутатов о признании ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Песков: Путина не информировали о письме депутатов о признании ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - заявил Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера "Единой России" по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему "нечего добавить по этой теме".
На вопрос, информирован ли президент об этом письме, Песков ответил отрицательно.
"Нет, потому что его пока нет", - сказал Песков.
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
11:42
Зюганов рассказал, почему важно признать независимость ЛНР и ДНР
 
В миреДмитрий ПесковГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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