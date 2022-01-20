12:35 20.01.2022 (обновлено: 13:39 20.01.2022)
В Кремле ответили на вопрос об инициативе депутатов о признании ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь Песков: Путина не информировали о письме депутатов о признании ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.
В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование: это обращение будет или принято, или не будет принято, поэтому это инициатива депутатская. Есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - заявил Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера "Единой России" по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему "нечего добавить по этой теме".
На вопрос, информирован ли президент об этом письме, Песков ответил отрицательно.
"Нет, потому что его пока нет", - сказал Песков.