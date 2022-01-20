https://ria.ru/20220120/donbass-1768707353.html

В Кремле ответили на вопрос об инициативе депутатов о признании ДНР и ЛНР

В Кремле ответили на вопрос об инициативе депутатов о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.01.2022

В Кремле ответили на вопрос об инициативе депутатов о признании ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:35

2022-01-20T12:35

2022-01-20T13:39

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не считает возможным говорить что-то об обращении депутатов по признанию ЛНР и ДНР до голосования по нему в Госдуме.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ Владимира Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Отвечая на вопрос, какова позиция Путина как лидера "Единой России" по письму о признании ЛНР и ДНР, Песков сказал, что ему "нечего добавить по этой теме".На вопрос, информирован ли президент об этом письме, Песков ответил отрицательно."Нет, потому что его пока нет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220120/donbass-1768696164.html

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в мире, дмитрий песков, госдума рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр