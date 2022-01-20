https://ria.ru/20220120/donbass-1768696164.html

Зюганов рассказал, почему важно признать независимость ЛНР и ДНР

Зюганов рассказал, почему важно признать независимость ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.01.2022

Зюганов рассказал, почему важно признать независимость ЛНР и ДНР

Признание ЛНР и ДНР будет исключительным шагом по обеспечению безопасности проживающих там людей, заявил глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:42

2022-01-20T11:42

2022-01-20T13:01

в мире

геннадий зюганов

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Признание ЛНР и ДНР будет исключительным шагом по обеспечению безопасности проживающих там людей, заявил глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов.Так он прокомментировал обращение к президенту России, в котором коммунисты просят рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса как независимых государств."Решение позволит нам всем вздохнуть облегченно и не смотреть, как там терпят унижения граждане, в том числе и россияне", — добавил Зюганов. Накануне депутаты от КПРФ внесли проект обращения к Путину в Госдуму. По их мнению, признание ДНР и ЛНР позволит защитить их народы от внешних угроз и укрепить стабильность в регионе.Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота в Киеве. С тех пор украинские власти ведут против них военную операцию, жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20220119/priznanie-1768637025.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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