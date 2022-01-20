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Зюганов рассказал, почему важно признать независимость ЛНР и ДНР
Зюганов рассказал, почему важно признать независимость ЛНР и ДНР - РИА Новости, 20.01.2022
Зюганов рассказал, почему важно признать независимость ЛНР и ДНР
Признание ЛНР и ДНР будет исключительным шагом по обеспечению безопасности проживающих там людей, заявил глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:42
2022-01-20T13:01
в мире
геннадий зюганов
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Признание ЛНР и ДНР будет исключительным шагом по обеспечению безопасности проживающих там людей, заявил глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов.Так он прокомментировал обращение к президенту России, в котором коммунисты просят рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса как независимых государств."Решение позволит нам всем вздохнуть облегченно и не смотреть, как там терпят унижения граждане, в том числе и россияне", — добавил Зюганов. Накануне депутаты от КПРФ внесли проект обращения к Путину в Госдуму. По их мнению, признание ДНР и ЛНР позволит защитить их народы от внешних угроз и укрепить стабильность в регионе.Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота в Киеве. С тех пор украинские власти ведут против них военную операцию, жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20220119/priznanie-1768637025.html
донецкая народная республика
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в мире, геннадий зюганов, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
11:42 20.01.2022 (обновлено: 13:01 20.01.2022)
 
Зюганов рассказал, почему важно признать независимость ЛНР и ДНР

Лидер КПРФ Зюганов: признание независимости ЛНР и ДНР обеспечит безопасность их жителей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГеннадий Зюганов
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Признание ЛНР и ДНР будет исключительным шагом по обеспечению безопасности проживающих там людей, заявил глава думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов.
Так он прокомментировал обращение к президенту России, в котором коммунисты просят рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных республик Донбасса как независимых государств.
"Решение позволит нам всем вздохнуть облегченно и не смотреть, как там терпят унижения граждане, в том числе и россияне", — добавил Зюганов.
Накануне депутаты от КПРФ внесли проект обращения к Путину в Госдуму. По их мнению, признание ДНР и ЛНР позволит защитить их народы от внешних угроз и укрепить стабильность в регионе.
Донецкая и Луганская народные республики объявили о независимости весной 2014 года, после госпереворота в Киеве. С тех пор украинские власти ведут против них военную операцию, жертвами которой, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 21:01
Признание ДНР и ЛНР убережет их от агрессии Украины, считает депутат
 
В миреГеннадий ЗюгановДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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