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Пассажиропоток аэропорта Домодедово за год вырос вполовину
Пассажиропоток аэропорта Домодедово за год вырос вполовину - РИА Новости, 20.01.2022
Пассажиропоток аэропорта Домодедово за год вырос вполовину
Нагрузка аэропорта Домодедово в 2021 году увеличилась на 52,4 процента по сравнению с 2020-м, следует из сообщения воздушной гавани. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:34
2022-01-20T17:34
2022-01-20T18:40
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нагрузка аэропорта Домодедово в 2021 году увеличилась на 52,4 процента по сравнению с 2020-м, следует из сообщения воздушной гавани."Пассажиропоток за отчетный период составил 25 миллионов 65 тысяч, было выполнено более 175 тысяч взлетно-посадочных операций", — говорится в релизе. Уточняется, что в 2020-м аэропорт обслужил 16,4 миллиона человек. Наиболее динамично растущими направлениями внутри страны в 2021 году стали Сочи, Симферополь, Калининград, Геленджик и Анапа. Из зарубежных в топе оказались Анталья, Ташкент, Дубай, Ош и Стамбул.Пополнилась и маршрутная сеть. Air Cairo и AlMasria начали выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. SriLankan Airlines открыла регулярные рейсы из "Домодедово" в Коломбо. Uzbekistan Airways возобновила программу в Ташкент, Бухару, Наманган, Фергану, Ургенч, Термез, Нукус. Fly Arystan начала возить в Караганду, а Air Manas — в Бишкек.
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аэропорт, москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, пассажиры, маршруты, туризм
17:34 20.01.2022 (обновлено: 18:40 20.01.2022)
Пассажиропоток аэропорта Домодедово за год вырос вполовину
Московским аэропортом Домодедово в 2021 году воспользовались 25 миллионов человек
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Нагрузка аэропорта Домодедово в 2021 году увеличилась на 52,4 процента по сравнению с 2020-м, следует из сообщения воздушной гавани.
"Пассажиропоток за отчетный период составил 25 миллионов 65 тысяч, было выполнено более 175 тысяч взлетно-посадочных операций", — говорится в релизе. Уточняется, что в 2020-м аэропорт обслужил 16,4 миллиона человек.
Наиболее динамично растущими направлениями внутри страны в 2021 году стали Сочи, Симферополь, Калининград, Геленджик и Анапа. Из зарубежных в топе оказались Анталья, Ташкент, Дубай, Ош и Стамбул.
Пополнилась и маршрутная сеть. Air Cairo и AlMasria начали выполнять полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. SriLankan Airlines открыла регулярные рейсы из "Домодедово" в Коломбо. Uzbekistan Airways возобновила программу в Ташкент, Бухару, Наманган, Фергану, Ургенч, Термез, Нукус. Fly Arystan начала возить в Караганду, а Air Manas — в Бишкек.