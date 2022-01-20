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Росийский внешний долг за год вырос на 11 миллиардов долларов
Росийский внешний долг за год вырос на 11 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.01.2022
Росийский внешний долг за год вырос на 11 миллиардов долларов
Внешний долг РФ в прошлом году увеличился на 11 миллиардов долларов и на 1 января 2022 года составил 478,2 миллиарда, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:18
2022-01-20T16:18
2022-01-20T16:18
экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Внешний долг РФ в прошлом году увеличился на 11 миллиардов долларов и на 1 января 2022 года составил 478,2 миллиарда, говорится в материалах Банка России."Объем внешнего долга Российской Федерации, по оценке Банка России, по состоянию на 1 января 2022 года составил 478,2 миллиарда долларов, увеличившись за прошедший год на 11 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.Также, по данным регулятора, внешняя задолженность банков с начала года выросла в существенной степени вследствие привлечения средств нерезидентов в рамках межбанковских операций, при этом увеличение долга ЦБ обусловлено главным образом распределением в пользу России авуаров СДР.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Росийский внешний долг за год вырос на 11 миллиардов долларов
Российский внешний долг за 2021 год увеличился до 478,2 миллиардов долларов