https://ria.ru/20220120/dolg-1768759617.html

Росийский внешний долг за год вырос на 11 миллиардов долларов

Росийский внешний долг за год вырос на 11 миллиардов долларов - РИА Новости, 20.01.2022

Росийский внешний долг за год вырос на 11 миллиардов долларов

Внешний долг РФ в прошлом году увеличился на 11 миллиардов долларов и на 1 января 2022 года составил 478,2 миллиарда, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:18

2022-01-20T16:18

2022-01-20T16:18

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Внешний долг РФ в прошлом году увеличился на 11 миллиардов долларов и на 1 января 2022 года составил 478,2 миллиарда, говорится в материалах Банка России."Объем внешнего долга Российской Федерации, по оценке Банка России, по состоянию на 1 января 2022 года составил 478,2 миллиарда долларов, увеличившись за прошедший год на 11 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.Также, по данным регулятора, внешняя задолженность банков с начала года выросла в существенной степени вследствие привлечения средств нерезидентов в рамках межбанковских операций, при этом увеличение долга ЦБ обусловлено главным образом распределением в пользу России авуаров СДР.

https://ria.ru/20211223/dolg-1765072222.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия