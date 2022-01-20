https://ria.ru/20220120/dogovorennost-1768657604.html

Раскрыты тайные договоренности Путина и Байдена о "Северном потоке — 2"

На Украине заявили о "тайной договоренности" Путина и Байдена - РИА Новости, 20.01.2022

Раскрыты тайные договоренности Путина и Байдена о "Северном потоке — 2"

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала "Наш", что президенты России и США якобы пришли к тайным договоренностям по запуску "Северного... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T03:27

2022-01-20T03:27

2022-01-20T08:57

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук заявил в эфире телеканала "Наш", что президенты России и США якобы пришли к тайным договоренностям по запуску "Северного потока — 2".По его мнению, именно с этим связана волна заявлений на Западе о "готовящейся российской агрессии" против Украины.Политолог подчеркнул, что украинские власти устраивает этот сценарий и они подыгрывают российско-американским договоренностям.Кроме того, Корнейчук обвинил западных партнеров Киева в том, что они согласились на завершение строительства "Северного потока — 2", хотя понимают, что Украина от этого может пострадать."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, проложенный от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство завершилось 10 сентября, сейчас обе нитки заполнены газом и полностью готовы к эксплуатации. Для ввода его в строй требуется завершить процедуру сертификации компании-оператора, которую приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии "дочку" Nord Sream 2 AG, а та, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку.Против проекта активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.В последнее время Запад постоянно обвиняет Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле отмечали, что подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО, и подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://ria.ru/20220120/potok-1768655950.html

https://ria.ru/20220116/potok-1768049661.html

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, евросоюз, северный поток — 2, россия, дмитрий корнейчук