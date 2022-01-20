19:38 20.01.2022 (обновлено: 19:40 20.01.2022)
Глава МИД Франции призвал продолжить "требовательный" диалог с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал продолжить требовательный диалог с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил коллегам из США, Британии и ФРГ о важности продолжать "требовательный" диалог с Россией во всех форматах, инициированных на прошлой неделе, в том числе в рамках американо-российского обмена по стратегической стабильности и в рамках Совета Россия-НАТО.
Ле Дриан, госсекретарь США Энтони Блинкен, замглавы МИД Британии Джеймс Клеверли и глава МИД ФРГ Анналена Бербок провели в четверг встречу в Берлине.
"Что касается диалога с Россией, я подчеркнул важность проведения требовательных обменов с Москвой во всех форматах, инициированных на прошлой неделе, в частности, в рамках "нормандского формата", в рамках американо-российского диалога по стратегической стабильности, а также в рамках Совета Россия-НАТО и в ОБСЕ", - говорится в коммюнике главы французского внешнеполитического ведомства.
Он добавил, что в каждом из этих форматов европейцы играют свою роль, сплачивающую и поддерживающую. "В этой связи я напомнил об основных приоритетах, разделяемых с нашими союзниками и партнерами, которые отражают наши интересы в области безопасности, чтобы развивать этот коллективный диалог с русскими", - отметил французский министр.
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Ле Дриан подчеркнул, что европейцы считают нормальным консультироваться друг с другом и поддерживать координацию по вопросам безопасности, которые касаются Европы. "Поскольку ничто, касающееся европейской безопасности, не может обсуждаться и решаться без полного участия европейцев. Здесь я согласен с госсекретарем Энтони Блинкеном, который утверждает, что "ничего не будет происходить в Европе и в сфере ее безопасности без самой Европы", - заявил глава МИД Франции.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.