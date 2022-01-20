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Эксперт оценил рычаги давления Вашингтона на российскую экономику
Эксперт оценил рычаги давления Вашингтона на российскую экономику - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт оценил рычаги давления Вашингтона на российскую экономику
Администрация президента США Джо Байдена имеет немало мощных рычагов давление на экономику России, но она вряд ли начнет использовать их, чтобы не довести дело... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:38
2022-01-20T02:38
в мире
сша
вашингтон (город)
москва
джо байден
россия
виктор супян
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена имеет немало мощных рычагов давление на экономику России, но она вряд ли начнет использовать их, чтобы не довести дело до большой беды, заявил РИА Новости руководитель научного направления Института США и Канады Виктор Супян.Двадцатого января 2022 года подходит к концу первый год президентства Байдена. Законопроект, представленный в январе сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.При этом он подчеркнул, что "впервые Вашингтон называет свои санкции убойными (high impact), поскольку введение их напрямую ударит не только по госкорпорациям, власти или олигархам, а, прежде всего, по населению России".Первым в списке санкций, по его словам, идет отключение России от международной финансовой системы SWIFT. "Это — реально сильный удар, который дезорганизует всю систему внешнеэкономических связей между Россией и Западом. Непонятно, например, как с нами будут расплачиваться за поставки газа и нефти. Конечно, данная мера ударит и по западным странам. Но для них такой удар будет менее болезненным, они готовы к издержкам", — полагает Супян.Вторая очень серьезная антироссийская мера, по мнению руководителя научного направления Института США и Канады, это запрет на работу с российскими ценными бумагами, с российским государственным долгом. "Это значит, что мы не сможем продавать наши облигации на зарубежных рынках. Таким образом, Россия окажется в изоляции, оторванной от мировых финансовых рынков, от иностранных инвестиций, в которых страна остро нуждается", — заметил он.Третьей мерой, которая, чрезвычайно сильно ударит, прежде всего, по населению, Супян назвал запрет на продажу комплектующих для бытовой и электронной техники — холодильников, автомобилей, смартфонов и прочих гаджетов. "Ведь на этих комплектующих держится весь потребительский рынок России. Представьте, что завтра США перестанут поставлять электронику для зарубежных холодильников или для автомашин, что собираются в России, это значит, что все эти предприятия остановятся, а потребительский рынок бытовой техники начнет быстро сокращаться, пока вовсе не сойдет на нет", — сказал Супян.Вполне возможной мерой, которую также почувствуют россияне, он считает и запрет на хождение в России банковских карт Visa и Mastercard: "Никто не сможет пользоваться ими для оплаты, все эти карты будут заблокированы".Впрочем, Супян считает, что Вашингтон не прибегнет ко всем этим крайним мерам. "США не хотят обострения отношений с Россией. Они понимают, что оно чревато страшными, тяжелыми последствиями для обеих сторон. Байден отдает себе отчет, что надо искать взаимоприемлемые компромиссы. Как не высокопарно прозвучат мои слова, но вопрос сегодня стоит так — либо мы вместе погибнем, либо научимся мирно сосуществовать", — заключил он.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html
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в мире, сша, вашингтон (город), москва, джо байден, россия, виктор супян
02:38 20.01.2022
 
Эксперт оценил рычаги давления Вашингтона на российскую экономику

Эксперт Супян: у США есть четыре рычага давления на экономику России

© REUTERS / White House/Adam SchultzПрезидент США Джо Байден во время разговора с Президентом России Владимиром Путиным
Президент США Джо Байден во время разговора с Президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / White House/Adam Schultz
Президент США Джо Байден во время разговора с Президентом России Владимиром Путиным. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена имеет немало мощных рычагов давление на экономику России, но она вряд ли начнет использовать их, чтобы не довести дело до большой беды, заявил РИА Новости руководитель научного направления Института США и Канады Виктор Супян.
Двадцатого января 2022 года подходит к концу первый год президентства Байдена. Законопроект, представленный в январе сенаторами от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

"Надувать щеки и говорить, что антироссийские санкции нам нипочем — неправильно. Такая позиция не имеет ничего общего с реальностью. Мощных рычагов оказать давление на экономику России у Джо Байдена, ровно год находящегося у власти, много. Другое дело, что он, как человек опытный, вряд ли пойдет на резкое обострение отношений с Москвой, которые могут привести к большой беде. Если начнется стрельба, точно никто не выиграет", — сказал Супян.

При этом он подчеркнул, что "впервые Вашингтон называет свои санкции убойными (high impact), поскольку введение их напрямую ударит не только по госкорпорациям, власти или олигархам, а, прежде всего, по населению России".
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Первым в списке санкций, по его словам, идет отключение России от международной финансовой системы SWIFT. "Это — реально сильный удар, который дезорганизует всю систему внешнеэкономических связей между Россией и Западом. Непонятно, например, как с нами будут расплачиваться за поставки газа и нефти. Конечно, данная мера ударит и по западным странам. Но для них такой удар будет менее болезненным, они готовы к издержкам", — полагает Супян.
Вторая очень серьезная антироссийская мера, по мнению руководителя научного направления Института США и Канады, это запрет на работу с российскими ценными бумагами, с российским государственным долгом. "Это значит, что мы не сможем продавать наши облигации на зарубежных рынках. Таким образом, Россия окажется в изоляции, оторванной от мировых финансовых рынков, от иностранных инвестиций, в которых страна остро нуждается", — заметил он.
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Третьей мерой, которая, чрезвычайно сильно ударит, прежде всего, по населению, Супян назвал запрет на продажу комплектующих для бытовой и электронной техники — холодильников, автомобилей, смартфонов и прочих гаджетов. "Ведь на этих комплектующих держится весь потребительский рынок России. Представьте, что завтра США перестанут поставлять электронику для зарубежных холодильников или для автомашин, что собираются в России, это значит, что все эти предприятия остановятся, а потребительский рынок бытовой техники начнет быстро сокращаться, пока вовсе не сойдет на нет", — сказал Супян.
Вполне возможной мерой, которую также почувствуют россияне, он считает и запрет на хождение в России банковских карт Visa и Mastercard: "Никто не сможет пользоваться ими для оплаты, все эти карты будут заблокированы".
Впрочем, Супян считает, что Вашингтон не прибегнет ко всем этим крайним мерам. "США не хотят обострения отношений с Россией. Они понимают, что оно чревато страшными, тяжелыми последствиями для обеих сторон. Байден отдает себе отчет, что надо искать взаимоприемлемые компромиссы. Как не высокопарно прозвучат мои слова, но вопрос сегодня стоит так — либо мы вместе погибнем, либо научимся мирно сосуществовать", — заключил он.
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