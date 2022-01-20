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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/covid-19-1768689492.html
Инфекционист рассказал, при каких условиях можно заболеть COVID-19 повторно
Инфекционист рассказал, при каких условиях можно заболеть COVID-19 повторно - РИА Новости, 20.01.2022
Инфекционист рассказал, при каких условиях можно заболеть COVID-19 повторно
Повторные случаи заболевания коронавирусом возможны, но вероятность их невелика, вряд ли человек может заболеть второй раз через месяц, на это могут повлиять... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:09
2022-01-20T11:09
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей вознесенский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Повторные случаи заболевания коронавирусом возможны, но вероятность их невелика, вряд ли человек может заболеть второй раз через месяц, на это могут повлиять хронические болезни, которые не дают выработаться иммунному ответу, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский."Нужно разбираться, чем (человек - ред.) переболел в декабре, сформировались ли у него какие-то иммунные ответы, те же самые антитела, и чем он заболел сейчас. С теоретической точки зрения это абсолютно несвойственно для одной вирусной инфекции. Если человек переболевает, то у него формируется и клеточной, и гуморальный иммунитет, и с высокой долей вероятности через месяц этот иммунитет еще должен быть протективным", - рассказал эксперт.По его словам, вероятность заболевания возрастает в том случае, если у человека есть какие-то хронические заболевания, которые приводят к определенному иммунодефициту, и этот иммунный ответ не развивается. В этом случае повторный случай заболевания вполне вероятен, уточнил эксперт.Второй вариант событий, который может быть, рассказал Вознесенский, это, что в одном из случаев была какая-то другая вирусная инфекция, например, другой коронавирус, грипп или другая инфекция.По его словам, достоверно известно, что перекрестный иммунитет между различными штаммами SARS-COV-2 имеет место быть. "Да, возможны повторные случаи заболевания, но вероятность их невелика и уж во всяком случае не через месяц", - добавил он.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768397059.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский
11:09 20.01.2022
 
Инфекционист рассказал, при каких условиях можно заболеть COVID-19 повторно

Инфекционист Вознесенский: повторно заболеть COVID-19 можно, но вероятность этого невелика

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Медицинские работники и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Краснодарской краевой больнице
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Повторные случаи заболевания коронавирусом возможны, но вероятность их невелика, вряд ли человек может заболеть второй раз через месяц, на это могут повлиять хронические болезни, которые не дают выработаться иммунному ответу, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
"Нужно разбираться, чем (человек - ред.) переболел в декабре, сформировались ли у него какие-то иммунные ответы, те же самые антитела, и чем он заболел сейчас. С теоретической точки зрения это абсолютно несвойственно для одной вирусной инфекции. Если человек переболевает, то у него формируется и клеточной, и гуморальный иммунитет, и с высокой долей вероятности через месяц этот иммунитет еще должен быть протективным", - рассказал эксперт.
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По его словам, вероятность заболевания возрастает в том случае, если у человека есть какие-то хронические заболевания, которые приводят к определенному иммунодефициту, и этот иммунный ответ не развивается. В этом случае повторный случай заболевания вполне вероятен, уточнил эксперт.
Второй вариант событий, который может быть, рассказал Вознесенский, это, что в одном из случаев была какая-то другая вирусная инфекция, например, другой коронавирус, грипп или другая инфекция.
По его словам, достоверно известно, что перекрестный иммунитет между различными штаммами SARS-COV-2 имеет место быть. "Да, возможны повторные случаи заболевания, но вероятность их невелика и уж во всяком случае не через месяц", - добавил он.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей Вознесенский
 
 
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