https://ria.ru/20220120/covid-19-1768689492.html

Инфекционист рассказал, при каких условиях можно заболеть COVID-19 повторно

Инфекционист рассказал, при каких условиях можно заболеть COVID-19 повторно - РИА Новости, 20.01.2022

Инфекционист рассказал, при каких условиях можно заболеть COVID-19 повторно

Повторные случаи заболевания коронавирусом возможны, но вероятность их невелика, вряд ли человек может заболеть второй раз через месяц, на это могут повлиять... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:09

2022-01-20T11:09

2022-01-20T11:09

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коронавирус в россии

сергей вознесенский

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Повторные случаи заболевания коронавирусом возможны, но вероятность их невелика, вряд ли человек может заболеть второй раз через месяц, на это могут повлиять хронические болезни, которые не дают выработаться иммунному ответу, рассказал РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский."Нужно разбираться, чем (человек - ред.) переболел в декабре, сформировались ли у него какие-то иммунные ответы, те же самые антитела, и чем он заболел сейчас. С теоретической точки зрения это абсолютно несвойственно для одной вирусной инфекции. Если человек переболевает, то у него формируется и клеточной, и гуморальный иммунитет, и с высокой долей вероятности через месяц этот иммунитет еще должен быть протективным", - рассказал эксперт.По его словам, вероятность заболевания возрастает в том случае, если у человека есть какие-то хронические заболевания, которые приводят к определенному иммунодефициту, и этот иммунный ответ не развивается. В этом случае повторный случай заболевания вполне вероятен, уточнил эксперт.Второй вариант событий, который может быть, рассказал Вознесенский, это, что в одном из случаев была какая-то другая вирусная инфекция, например, другой коронавирус, грипп или другая инфекция.По его словам, достоверно известно, что перекрестный иммунитет между различными штаммами SARS-COV-2 имеет место быть. "Да, возможны повторные случаи заболевания, но вероятность их невелика и уж во всяком случае не через месяц", - добавил он.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768397059.html

https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767910641.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский