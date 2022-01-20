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Врач рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19
Врач рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022
Врач рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19
В условиях роста заболеваемости COVID-19 в России от встречи с инфицированным человеком не застрахован никто. Что делать, если вы контактировали с носителем... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:15
2022-01-20T02:15
2022-01-20T03:46
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
алексей хухрев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В условиях роста заболеваемости COVID-19 в России от встречи с инфицированным человеком не застрахован никто. Что делать, если вы контактировали с носителем коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Алексей Хухрев.В России растет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом часть заболевших не подозревают о своем состоянии, так как не испытывают серьезного недомогания. Однако слабость симптомов COVID-19 или даже их отсутствие у носителя коронавируса не отменяют того факта, что он представляет угрозу для других людей.Если вы предполагаете, что недавно общались с зараженным COVID-19 человеком, лучше позаботиться о мерах предосторожности, считает Хухрев. В частности, снизить риск развития болезни может промывание носа и прием витаминов C и D, уточнил он.По его словам, подобные меры будет уместно принять, если, например, ваш недавний собеседник имел признаки простудного заболевания.После контакта с человеком, который, возможно, являлся носителем коронавируса, нужно внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья, продолжил Хухрев. Лучше делать это в течение как минимум семи дней, хотя при заражении омикрон-штаммом симптомы заболевания появляются значительно раньше."Надо более внимательно относиться к своему здоровью примерно семь-десять дней после контакта с потенциально инфицированным человеком. Если вы контактировали с человеком, инфицированным "омикроном", то симптомы могут проявиться или нет за один-два дня (по данным медиков, инкубационный период у омикрон-штамма короче, чем у других вариантов коронавируса. — Прим. ред.), но мы пока не можем оценить, в какой пропорции (распространился. — Прим. ред.) "омикрон" у нас в стране", — объяснил Хухрев.В случае, если вы обнаружите у себя любые симптомы заражения, необходимо обратиться к врачу. Самый надежный способ уменьшить вероятность инфицирования и избежать тяжелой формы COVID-19 — вакцинация.
https://ria.ru/20220119/omikron-1768470903.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, алексей хухрев
02:15 20.01.2022 (обновлено: 03:46 20.01.2022)
Врач рассказал, что делать после контакта с больным COVID-19
Врач Хухрев: после контакта с больным COVID-19 нужно следить за здоровьем в течение 7 дней
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
В условиях роста заболеваемости COVID-19 в России
от встречи с инфицированным человеком не застрахован никто. Что делать, если вы контактировали с носителем коронавируса, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт Алексей Хухрев
.
В России растет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом часть заболевших не подозревают о своем состоянии, так как не испытывают серьезного недомогания. Однако слабость симптомов COVID-19 или даже их отсутствие у носителя коронавируса не отменяют того факта, что он представляет угрозу для других людей.
Если вы предполагаете, что недавно общались с зараженным COVID-19 человеком, лучше позаботиться о мерах предосторожности, считает Хухрев. В частности, снизить риск развития болезни может промывание носа и прием витаминов C и D, уточнил он.
"Кто-то из врачей говорит, что можно закапать в нос интерферон альфа (вещество входит в состав средств для профилактики ОРВИ. — Прим. ред.), и это снизит вероятность развития коронавирусной инфекции после контакта с зараженным человеком. Может быть, это поможет, но точных данных, подтверждающих это предположение, пока нет. Я считаю, что в любом случае не вредно будет выпить витамин C и витамин D. Еще можно промыть нос", — сказал терапевт.
По его словам, подобные меры будет уместно принять, если, например, ваш недавний собеседник имел признаки простудного заболевания.
После контакта с человеком, который, возможно, являлся носителем коронавируса, нужно внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья, продолжил Хухрев. Лучше делать это в течение как минимум семи дней, хотя при заражении омикрон-штаммом симптомы заболевания появляются значительно раньше.
"Надо более внимательно относиться к своему здоровью примерно семь-десять дней после контакта с потенциально инфицированным человеком. Если вы контактировали с человеком, инфицированным "омикроном", то симптомы могут проявиться или нет за один-два дня (по данным медиков, инкубационный период у омикрон-штамма короче, чем у других вариантов коронавируса. — Прим. ред.), но мы пока не можем оценить, в какой пропорции (распространился. — Прим. ред.) "омикрон" у нас в стране", — объяснил Хухрев.
В случае, если вы обнаружите у себя любые симптомы заражения, необходимо обратиться к врачу. Самый надежный способ уменьшить вероятность инфицирования и избежать тяжелой формы COVID-19 — вакцинация.