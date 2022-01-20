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Постпред не увидел смысла в продолжении разговора России и НАТО
Постпред не увидел смысла в продолжении разговора России и НАТО - РИА Новости, 20.01.2022
Постпред не увидел смысла в продолжении разговора России и НАТО
Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что встреча России и НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе была скорее исключением, чем полноценным... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T22:14
2022-01-20T22:14
2022-01-20T22:14
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что встреча России и НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе была скорее исключением, чем полноценным возобновлением заседаний Совета РФ-НАТО."Я думаю, что совет Россия-НАТО не возобновился, это скорее было исключение. Ведь почему работа Совета Россия-НАТО постепенно сошла на нет? Потому что с НАТО у нас не было позитивной повестки дня. О чем говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное это не имело смысла. А встречаться, чтобы в очередной раз что-то слушать про Украину? Для этого Совет Россия-НАТО нам не нужен", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Россия и США 10 января провели раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом дискуссий стали предложения российской стороны.
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в мире, сша, москва, нато, владимир чижов, совет россия-нато, россия
Постпред не увидел смысла в продолжении разговора России и НАТО
Постпред при ЕС Чижов не увидел смысла в продолжении разговора России и НАТО