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Постпред посоветовал ЕС накопить политической воли для разговора с Россией
Постпред посоветовал ЕС накопить политической воли для разговора с Россией - РИА Новости, 20.01.2022
Постпред посоветовал ЕС накопить политической воли для разговора с Россией
Россия готова возобновить заседание Совета Россия-ЕС в любой момент, но для этого надо, чтобы Евросоюз накопил достаточное количество политической воли, сказал... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T22:11
2022-01-20T22:11
в мире
евросоюз
владимир чижов
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия готова возобновить заседание Совета Россия-ЕС в любой момент, но для этого надо, чтобы Евросоюз накопил достаточное количество политической воли,&nbsp;сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Пожалуйста, в любой момент, мы готовы. В нашем случае с Евросоюзом у нас не просто Совет Россия-ЕС, у нас была целая структура, у нас были саммиты два раза в год", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, когда может возобновиться проведения Совета РФ-ЕС.По словам Чижова, у Росси и Евросоюза, несмотря на нынешнюю ситуацию, есть диалог. Он напомнил, что последний саммит РФ-ЕС прошел 28 января 2014 года."Уже восемь лет прошло. Так что, давно пора, как говориться. Но для этого Евросоюз должен, я бы так аккуратно политкорректно выразился, накопить достаточное количество политической воли. Но за нами дело не станет. Где нас найти - хорошо известно", - подчеркнул постпред РФ при ЕС.
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в мире, евросоюз, владимир чижов, россия
22:11 20.01.2022
 
Постпред посоветовал ЕС накопить политической воли для разговора с Россией

Постпред Чижов посоветовал ЕС накопить политической воли для разговора с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель Российской Федерации при Европейском Союзе Владимир Чижов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Россия готова возобновить заседание Совета Россия-ЕС в любой момент, но для этого надо, чтобы Евросоюз накопил достаточное количество политической воли, сказал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Пожалуйста, в любой момент, мы готовы. В нашем случае с Евросоюзом у нас не просто Совет Россия-ЕС, у нас была целая структура, у нас были саммиты два раза в год", - сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, когда может возобновиться проведения Совета РФ-ЕС.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
21:17
ЕС сам себя изолировал от переговоров по безопасности, заявил постпред
По словам Чижова, у Росси и Евросоюза, несмотря на нынешнюю ситуацию, есть диалог. Он напомнил, что последний саммит РФ-ЕС прошел 28 января 2014 года.
"Уже восемь лет прошло. Так что, давно пора, как говориться. Но для этого Евросоюз должен, я бы так аккуратно политкорректно выразился, накопить достаточное количество политической воли. Но за нами дело не станет. Где нас найти - хорошо известно", - подчеркнул постпред РФ при ЕС.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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В миреЕвросоюзВладимир ЧижовРоссия
 
 
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