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Мантуров прокомментировал возможное ограничение поставок чипов в Россию
Мантуров прокомментировал возможное ограничение поставок чипов в Россию - РИА Новости, 20.01.2022
Мантуров прокомментировал возможное ограничение поставок чипов в Россию
Возможное ограничение поставок полупроводников в Россию со стороны США, а также чипов с использованием американских технологий - это продолжение политики Штатов РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:33
2022-01-20T17:13
в мире
технологии
сша
денис мантуров
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможное ограничение поставок полупроводников в Россию со стороны США, а также чипов с использованием американских технологий - это продолжение политики Штатов по вытеснению с рынка любых, даже потенциальных конкурентов, заявил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства."В озвученных намерениях нет ничего принципиально нового. Очевидно, что это продолжение политики США по вытеснению с рынка любых, даже потенциальных конкурентов. Яркий тому пример - действия в отношении (китайской - ред.) Huawei. По критической номенклатуре ЭКБ (электронно-компонентной базы) поставок из США в РФ практически не осуществляется и сейчас, а массовый сегмент, в целом, представлен на глобальном рынке в основном производителями из Китая и Юго-Восточной Азии", - ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.По данным источников агентства Рейтер, Белый дом предупредил американских производителей электронных чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, могут последовать ограничения на экспорт. При этом речь не только о прямых поставках, а о всех чипах, сделанных с применением американских технологий.Возможные ограничения поставок произведённой за рубежом с использованием американских технологий продукции, в первую очередь, ударят по самим производителям, которые могут лишиться привлекательного рынка, и стимулируют их искать альтернативных технологических партнёров в странах, не использующих такого рода манипуляции, пояснил министр."Мы остаёмся открытыми к конструктивному диалогу со всеми иностранными, в том числе американскими партнёрами", - добавил он.Между тем по данным газеты "Коммерсант", Минцифры РФ предложило зарубежным производителям электроники в рамках эксперимента выпустить до конца года ноутбуки на российских процессорах. Речь идет о партии в 50 тысяч локализованных устройств. Заинтересованность уже высказали в Lenovo, также вопрос обсуждался с HP и Acer.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768742960.html
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в мире, технологии, сша, денис мантуров, санкции в отношении россии, россия
16:33 20.01.2022 (обновлено: 17:13 20.01.2022)
 
Мантуров прокомментировал возможное ограничение поставок чипов в Россию

Министр Мантуров: США хотят вытеснить конкурентов, ограничив поставки чипов в Россию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможное ограничение поставок полупроводников в Россию со стороны США, а также чипов с использованием американских технологий - это продолжение политики Штатов по вытеснению с рынка любых, даже потенциальных конкурентов, заявил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства.
"В озвученных намерениях нет ничего принципиально нового. Очевидно, что это продолжение политики США по вытеснению с рынка любых, даже потенциальных конкурентов. Яркий тому пример - действия в отношении (китайской - ред.) Huawei. По критической номенклатуре ЭКБ (электронно-компонентной базы) поставок из США в РФ практически не осуществляется и сейчас, а массовый сегмент, в целом, представлен на глобальном рынке в основном производителями из Китая и Юго-Восточной Азии", - ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:03
В США представили новый проект санкций против России
По данным источников агентства Рейтер, Белый дом предупредил американских производителей электронных чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, могут последовать ограничения на экспорт. При этом речь не только о прямых поставках, а о всех чипах, сделанных с применением американских технологий.
Возможные ограничения поставок произведённой за рубежом с использованием американских технологий продукции, в первую очередь, ударят по самим производителям, которые могут лишиться привлекательного рынка, и стимулируют их искать альтернативных технологических партнёров в странах, не использующих такого рода манипуляции, пояснил министр.
Новая книга журналистки Николь Ханна-Джонс Проект 1619: история нового происхождения представлена ​​в книжном магазине Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
08:00
Америка задалась главными русскими вопросами
"Мы остаёмся открытыми к конструктивному диалогу со всеми иностранными, в том числе американскими партнёрами", - добавил он.
Между тем по данным газеты "Коммерсант", Минцифры РФ предложило зарубежным производителям электроники в рамках эксперимента выпустить до конца года ноутбуки на российских процессорах. Речь идет о партии в 50 тысяч локализованных устройств. Заинтересованность уже высказали в Lenovo, также вопрос обсуждался с HP и Acer.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
08:00
США планируют воевать с Россией до последнего украинца
 
В миреТехнологииСШАДенис МантуровСанкции в отношении РоссииРоссия
 
 
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