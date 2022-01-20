16:33 20.01.2022 (обновлено: 17:13 20.01.2022)
Мантуров прокомментировал возможное ограничение поставок чипов в Россию
Министр Мантуров: США хотят вытеснить конкурентов, ограничив поставки чипов в Россию
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможное ограничение поставок полупроводников в Россию со стороны США, а также чипов с использованием американских технологий - это продолжение политики Штатов по вытеснению с рынка любых, даже потенциальных конкурентов, заявил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства.
"В озвученных намерениях нет ничего принципиально нового. Очевидно, что это продолжение политики США по вытеснению с рынка любых, даже потенциальных конкурентов. Яркий тому пример - действия в отношении (китайской - ред.) Huawei. По критической номенклатуре ЭКБ (электронно-компонентной базы) поставок из США в РФ практически не осуществляется и сейчас, а массовый сегмент, в целом, представлен на глобальном рынке в основном производителями из Китая и Юго-Восточной Азии", - ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
По данным источников агентства Рейтер, Белый дом предупредил американских производителей электронных чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, могут последовать ограничения на экспорт. При этом речь не только о прямых поставках, а о всех чипах, сделанных с применением американских технологий.
Возможные ограничения поставок произведённой за рубежом с использованием американских технологий продукции, в первую очередь, ударят по самим производителям, которые могут лишиться привлекательного рынка, и стимулируют их искать альтернативных технологических партнёров в странах, не использующих такого рода манипуляции, пояснил министр.
"Мы остаёмся открытыми к конструктивному диалогу со всеми иностранными, в том числе американскими партнёрами", - добавил он.
Между тем по данным газеты "Коммерсант", Минцифры РФ предложило зарубежным производителям электроники в рамках эксперимента выпустить до конца года ноутбуки на российских процессорах. Речь идет о партии в 50 тысяч локализованных устройств. Заинтересованность уже высказали в Lenovo, также вопрос обсуждался с HP и Acer.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.