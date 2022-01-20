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Мантуров прокомментировал возможное ограничение поставок чипов в Россию

Мантуров прокомментировал возможное ограничение поставок чипов в Россию - РИА Новости, 20.01.2022

Мантуров прокомментировал возможное ограничение поставок чипов в Россию

Возможное ограничение поставок полупроводников в Россию со стороны США, а также чипов с использованием американских технологий - это продолжение политики Штатов РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:33

2022-01-20T16:33

2022-01-20T17:13

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денис мантуров

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Возможное ограничение поставок полупроводников в Россию со стороны США, а также чипов с использованием американских технологий - это продолжение политики Штатов по вытеснению с рынка любых, даже потенциальных конкурентов, заявил РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров через пресс-службу министерства."В озвученных намерениях нет ничего принципиально нового. Очевидно, что это продолжение политики США по вытеснению с рынка любых, даже потенциальных конкурентов. Яркий тому пример - действия в отношении (китайской - ред.) Huawei. По критической номенклатуре ЭКБ (электронно-компонентной базы) поставок из США в РФ практически не осуществляется и сейчас, а массовый сегмент, в целом, представлен на глобальном рынке в основном производителями из Китая и Юго-Восточной Азии", - ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.По данным источников агентства Рейтер, Белый дом предупредил американских производителей электронных чипов, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины со стороны России, могут последовать ограничения на экспорт. При этом речь не только о прямых поставках, а о всех чипах, сделанных с применением американских технологий.Возможные ограничения поставок произведённой за рубежом с использованием американских технологий продукции, в первую очередь, ударят по самим производителям, которые могут лишиться привлекательного рынка, и стимулируют их искать альтернативных технологических партнёров в странах, не использующих такого рода манипуляции, пояснил министр."Мы остаёмся открытыми к конструктивному диалогу со всеми иностранными, в том числе американскими партнёрами", - добавил он.Между тем по данным газеты "Коммерсант", Минцифры РФ предложило зарубежным производителям электроники в рамках эксперимента выпустить до конца года ноутбуки на российских процессорах. Речь идет о партии в 50 тысяч локализованных устройств. Заинтересованность уже высказали в Lenovo, также вопрос обсуждался с HP и Acer.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768742960.html

https://ria.ru/20220120/amerika-1768636811.html

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в мире, технологии, сша, денис мантуров, санкции в отношении россии, россия