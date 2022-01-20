https://ria.ru/20220120/chelyabinsk-1768684515.html

В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах

В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах - РИА Новости, 20.01.2022

В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах

Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:49

2022-01-20T10:49

2022-01-20T11:52

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв — РИА Новости. Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.В комитете по делам образования Челябинска РИА Новости эту информацию подтвердили.В гимназии № 26 учащихся первой смены отпустили с половины уроков, пояснив, что произошла "коммунальная авария".УФСБ России по региону РИА Новости сообщило, что прокомментируют ситуацию позднее.Местные паблики пишут, что причиной такого решения стали поступившие в полицию сообщения о минировании.

https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768659310.html

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происшествия, челябинск, россия