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В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах
В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах - РИА Новости, 20.01.2022
В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах
Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:49
2022-01-20T10:49
2022-01-20T11:52
происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв — РИА Новости. Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.В комитете по делам образования Челябинска РИА Новости эту информацию подтвердили.В гимназии № 26 учащихся первой смены отпустили с половины уроков, пояснив, что произошла "коммунальная авария".УФСБ России по региону РИА Новости сообщило, что прокомментируют ситуацию позднее.Местные паблики пишут, что причиной такого решения стали поступившие в полицию сообщения о минировании.
https://ria.ru/20220120/minirovanie-1768659310.html
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происшествия, челябинск, россия
10:49 20.01.2022 (обновлено: 11:52 20.01.2022)
В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах
Занятия экстренно отменили во всех школах Челябинска