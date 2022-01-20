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В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах
В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах - РИА Новости, 20.01.2022
В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах
Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:49
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происшествия
челябинск
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв — РИА Новости. Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.В комитете по делам образования Челябинска РИА Новости эту информацию подтвердили.В гимназии № 26 учащихся первой смены отпустили с половины уроков, пояснив, что произошла "коммунальная авария".УФСБ России по региону РИА Новости сообщило, что прокомментируют ситуацию позднее.Местные паблики пишут, что причиной такого решения стали поступившие в полицию сообщения о минировании.
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происшествия, челябинск, россия
10:49 20.01.2022 (обновлено: 11:52 20.01.2022)
 
В Челябинске экстренно отменили занятия во всех школах

Занятия экстренно отменили во всех школах Челябинска

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 20 янв — РИА Новости. Занятия во всех школах в Челябинске в первую и вторую смены отменили, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

"Занятия в школах Челябинска 20 января отменяются. Такое решение принял областной оперативный штаб по координации действий правоохранительных органов", — сказала собеседница агентства.

В комитете по делам образования Челябинска РИА Новости эту информацию подтвердили.
В гимназии № 26 учащихся первой смены отпустили с половины уроков, пояснив, что произошла "коммунальная авария".
УФСБ России по региону РИА Новости сообщило, что прокомментируют ситуацию позднее.
Местные паблики пишут, что причиной такого решения стали поступившие в полицию сообщения о минировании.
Автомобиль полиции у здания школы - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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