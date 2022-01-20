https://ria.ru/20220120/bustery-1768730358.html

РФПИ призвал к проведению сравнительных исследований бустеров от COVID-19

РФПИ призвал к проведению сравнительных исследований бустеров от COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

РФПИ призвал к проведению сравнительных исследований бустеров от COVID-19

Разработчики вакцины "Спутник" призывают к незамедлительному проведению глобальных сравнительных исследований "Спутника Лайт" и других бустеров, сообщили РФПИ и РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:13

2022-01-20T14:13

2022-01-20T14:13

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

вакцины

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Разработчики вакцины "Спутник" призывают к незамедлительному проведению глобальных сравнительных исследований "Спутника Лайт" и других бустеров, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани")."Команда разработчиков вакцины "Спутник" призывает к незамедлительному проведению глобальных открытых сравнительных исследований "Спутника Лайт" и других бустеров вакцин против коронавируса. Любые попытки сдерживать подобные сравнительные исследования комбинированного применения вакцин будут отдалять победу над пандемией, ключом к которой является данный наиболее эффективный подход к вакцинации с применением комбинаций вакцин", - говорится в сообщении.Бустирование вакциной "Спутник Лайт" является одним из лучших решений для продления защитного действия других вакцин, отметили в РФПИ.

https://ria.ru/20220120/sputnik-1768728844.html

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