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В Раде предложили комплекс мер для урегулирования ситуации в Донбассе

В Раде предложили комплекс мер для урегулирования ситуации в Донбассе - РИА Новости, 20.01.2022

В Раде предложили комплекс мер для урегулирования ситуации в Донбассе

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил о необходимости восстановления экономических отношений с... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:02

2022-01-20T16:02

2022-01-20T16:02

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оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил о необходимости восстановления экономических отношений с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса."Для урегулирования конфликта нужен целый комплекс решений. В первую очередь, это разведение войск и отвод вооружений с обеих сторон. Второе - это принятие законопроектов по местным выборам, по особому статусу и по амнистии. Это было закреплено в минских соглашениях, подтверждено и четко зафиксировано уже нынешней властью, это надо делать. И третье - это восстановление торговли и экономических отношений с временно неподконтрольными территориями", - приводит слова Бойко сайт его партии.По его словам, эти шаги могли бы помочь урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе."Нужно двигать вперед, принимать политические решения. А если просто говорить о том, что мы ничего не будем делать или обмениваться обвинениями, то дальше и будет этот тлеющий конфликт, который периодически обостряется. Гибнут люди, страдают мирные жители, а страна теряет инвестиции и перспективы развития", - добавил Бойко.

https://ria.ru/20220118/donbass-1768394782.html

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в мире, украина, киев, москва, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь