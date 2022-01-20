https://ria.ru/20220120/bolnitsy-1768671834.html

Власти Москвы рассказали о новом оборудовании для лечения COVID-19

Власти Москвы рассказали о новом оборудовании для лечения COVID-19 - РИА Новости, 20.01.2022

Власти Москвы рассказали о новом оборудовании для лечения COVID-19

Для московских больниц и резервных госпиталей, где лечат пациентов с COVID-19, закупили более 3,5 тысячи единиц дополнительного медоборудования, сообщается на... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:37

2022-01-20T09:37

2022-01-20T09:37

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Для московских больниц и резервных госпиталей, где лечат пациентов с COVID-19, закупили более 3,5 тысячи единиц дополнительного медоборудования, сообщается на официальном портале мэра Москвы."Несмотря на стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Москве, аналогичного скачка в госпитализациях мы пока не видим. Однако мы должны быть готовы к любому варианту развития событий. Поэтому делаем всё необходимое для того, чтобы обеспечить максимально эффективное обследование и лечение всех больных коронавирусной инфекцией, в том числе на стационарном уровне. Разрабатываем и используем уникальные цифровые сервисы, обеспечиваем ковидные клиники лучшим на сегодняшний день оборудованием", — цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.Отмечается, что больницы обеспечивают диагностической, реанимационной, лабораторной техникой, а также медицинской мебелью, системами для транспортировки больных и многим другим. Среди 3,5 тысячи единиц приобретенного оборудования аппараты ИВЛ, дефибрилляторы, видеоларингоскопы, противопролежневые системы, аппараты для проведения гемодиализа, техника для мониторинга состояния пациента и другое."Большая часть оборудования поступит в новый реанимационный блок резервного госпиталя в конгрессно-выставочном центре "Сокольники". Его открыли в конце 2021 года, и сейчас это один из крупнейших реанимационных центров столицы. Для него закупили более двух тысяч единиц медицинской техники и аппаратуры", - говорится в сообщении.Уточняется, что в Москве создано более 13,5 тысячи коек для пациентов с COVID-19. Они расположены в том числе в пяти резервных госпиталях: в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", павильоне №75 на ВДНХ и на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Каждый такой госпиталь прикреплен к одному из многопрофильных стационаров. Одновременно они могут принять до семи тысяч пациентов.

https://ria.ru/20220119/skoraya-1768566071.html

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

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общество, здоровье - общество, анастасия ракова , коммунарка (москва), коронавирус covid-19, коронавирус в россии