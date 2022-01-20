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Блинкен назвал темы, которые хочет обсудить с Лавровым
Блинкен назвал темы, которые хочет обсудить с Лавровым - РИА Новости, 20.01.2022
Блинкен назвал темы, которые хочет обсудить с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что будет призывать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над восстановлением и совершенствованием... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T22:49
2022-01-20T22:49
в мире
киев
сша
нато
сергей лавров
совет россия-нато
обсе
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что будет призывать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы и предупредит, что агрессия против Украины, планы которой РФ отрицает, перечеркнет такие возможности.Блинкен и Лавров встречаются в пятницу в Женеве в попытке разрядить региональную напряженность."Завтра я встречусь с министром иностранных дел Лавровым и буду призывать, чтобы Россия нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий, и работала с США, нашими союзниками и партнерами в Европе над написанием будущего, которое бы обеспечило нашу взаимную безопасность", - сказал Блинкен, выступая с речью в Берлине."(Я) также дам понять, что такая возможность будет уничтожена российской агрессией против Украины, что также приведет именно к тому, на что жалуется Москва – усилит оборонительный альянс НАТО", - добавил он.Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении Украины.Перед встречей в Женеве Блинкен посетил Киев и Берлин, где встретился с украинскими лидерами и европейскими коллегами.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
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в мире, киев, сша, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, энтони блинкен, россия
22:49 20.01.2022
 
Блинкен назвал темы, которые хочет обсудить с Лавровым

Госсекретарь Блинкен хочет обсудить с Лавровым Украину и безопасность в Европе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что будет призывать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы и предупредит, что агрессия против Украины, планы которой РФ отрицает, перечеркнет такие возможности.
Блинкен и Лавров встречаются в пятницу в Женеве в попытке разрядить региональную напряженность.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
Вчера, 18:27
Блинкен предложил России два пути в ситуации с Украиной
"Завтра я встречусь с министром иностранных дел Лавровым и буду призывать, чтобы Россия нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий, и работала с США, нашими союзниками и партнерами в Европе над написанием будущего, которое бы обеспечило нашу взаимную безопасность", - сказал Блинкен, выступая с речью в Берлине.
"(Я) также дам понять, что такая возможность будет уничтожена российской агрессией против Украины, что также приведет именно к тому, на что жалуется Москва – усилит оборонительный альянс НАТО", - добавил он.
Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении Украины.
Перед встречей в Женеве Блинкен посетил Киев и Берлин, где встретился с украинскими лидерами и европейскими коллегами.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
14:03
Кулеба похвастался перед Блинкеном российскими регионами в составе Украины
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
 
В миреКиевСШАНАТОСергей ЛавровСовет Россия-НАТООБСЕЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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