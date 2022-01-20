https://ria.ru/20220120/blinken-1768825240.html

Блинкен назвал темы, которые хочет обсудить с Лавровым

Блинкен назвал темы, которые хочет обсудить с Лавровым - РИА Новости, 20.01.2022

Блинкен назвал темы, которые хочет обсудить с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что будет призывать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над восстановлением и совершенствованием... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T22:49

2022-01-20T22:49

2022-01-20T22:49

в мире

киев

сша

нато

сергей лавров

совет россия-нато

обсе

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761843567_0:123:3201:1924_1920x0_80_0_0_6dc58fdb252ff6d60b7a8ec8e5dab22a.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что будет призывать главу МИД России Сергея Лаврова к совместной работе над восстановлением и совершенствованием архитектуры безопасности Европы и предупредит, что агрессия против Украины, планы которой РФ отрицает, перечеркнет такие возможности.Блинкен и Лавров встречаются в пятницу в Женеве в попытке разрядить региональную напряженность."Завтра я встречусь с министром иностранных дел Лавровым и буду призывать, чтобы Россия нашла путь назад к соглашениям, под которыми она подписывалась на протяжении десятилетий, и работала с США, нашими союзниками и партнерами в Европе над написанием будущего, которое бы обеспечило нашу взаимную безопасность", - сказал Блинкен, выступая с речью в Берлине."(Я) также дам понять, что такая возможность будет уничтожена российской агрессией против Украины, что также приведет именно к тому, на что жалуется Москва – усилит оборонительный альянс НАТО", - добавил он.Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении Украины.Перед встречей в Женеве Блинкен посетил Киев и Берлин, где встретился с украинскими лидерами и европейскими коллегами.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.

https://ria.ru/20220119/blinken-1768613652.html

https://ria.ru/20220120/karta-1768727995.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, энтони блинкен, россия