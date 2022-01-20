https://ria.ru/20220120/blinken-1768789106.html

Блинкен назвал причины кризиса на Украине

Блинкен назвал причины кризиса на Украине - РИА Новости, 20.01.2022

Блинкен назвал причины кризиса на Украине

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал происходящее вокруг Украины кризисом с глобальными последствиями, которые требует внимания и действий от всего мирового... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:14

2022-01-20T18:14

2022-01-20T19:45

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал происходящее вокруг Украины кризисом с глобальными последствиями, которые требует внимания и действий от всего мирового сообщества."Это больше, чем конфликт между двумя странами, это больше, чем Россия и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями, и он требует глобального внимания и действий", - заявил он, выступая с речью в Берлине."Это больше, чем конфликт между двумя странами, это больше, чем Россия и НАТО. Это кризис с глобальными последствиями, и он требует глобального внимания и действий", - заявил он, выступая с речью в Берлине.Блинкен утверждает, что в основе кризиса вокруг Украины лежат не проблемы "вооружений или военных баз", а несогласие России с видением единой и свободной Европы, сформировавшейся после холодной войны. "США и наши европейские союзники неоднократно обращались к России с дипломатическими предложениями в духе взаимности. До сих пор наши жесты доброй воли отвергали, поскольку, на самом деле, кризис в первую очередь – не о вооружениях или военных базах. Он о суверенитете и самоопределении Украины и других постсоветских держав. А в своей сути он о том, что Россия отвергает Европу после холодной войны, которая едина и свободна", - заявил Блинкен.Он также назвал "абсурдом" заявления Москвы об угрозе со стороны НАТО, заверив, что альянс не имеет агрессивных намерений против России. По словам Блинкена, попытки НАТО наладить взаимодействие с восточным соседом встречали отказ."Стоит отметить, что, хотя Россия не является членом НАТО, она также пользуется выгодами мира и стабильности, которые стали возможны благодаря НАТО. Из всех стран, которые присоединились к НАТО после холодной войны, ни в одной не случилось переворота, никто из них не воевал друг с другом. Это обеспечило всем нам, включая Россию, большую безопасность", - сказал Блинкен.Он предупредил, что возможная агрессия РФ против Украины обернется человеческими жертвами, "многократно превосходящими то, что мы видели до сих пор". Блинкен также повторил, что Россия может устроить "провокацию или инцидент" для обоснования военной интервенции в надежде на то, что, когда мир распознает ее хитрость, будет уже поздно.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220119/blinken-1768613652.html

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в мире, украина, берлин (город), нато, энтони блинкен, россия