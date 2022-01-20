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Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций

Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций - РИА Новости, 20.01.2022

Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций

Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:28

2022-01-20T17:28

2022-01-20T17:28

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии.Трансляцию мероприятия вел сайт госдепа.Блинкен подчеркнул, что по результатам встречи с Лавровым можно будет судить, настроены ли в РФ на продвижение по дипломатическому пути для урегулирования ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220120/vstrecha-1768751214.html

украина

сша

женева (город)

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