https://ria.ru/20220120/blinken-1768777751.html
Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций
Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций - РИА Новости, 20.01.2022
Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций
Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:28
2022-01-20T17:28
2022-01-20T17:28
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии.Трансляцию мероприятия вел сайт госдепа.Блинкен подчеркнул, что по результатам встречи с Лавровым можно будет судить, настроены ли в РФ на продвижение по дипломатическому пути для урегулирования ситуации вокруг Украины.
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Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций
Госсекретарь США Блинкен: встреча с Лавровым даст возможность обсудить консультации