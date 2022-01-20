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Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций
Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций - РИА Новости, 20.01.2022
Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций
Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:28
2022-01-20T17:28
в мире
украина
сша
женева (город)
нато
мид германии
обсе
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии.Трансляцию мероприятия вел сайт госдепа.Блинкен подчеркнул, что по результатам встречи с Лавровым можно будет судить, настроены ли в РФ на продвижение по дипломатическому пути для урегулирования ситуации вокруг Украины.
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в мире, украина, сша, женева (город), нато, мид германии, обсе, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
17:28 20.01.2022
 
Блинкен назвал встречу с Лавровым хорошей возможностью для консультаций

Госсекретарь США Блинкен: встреча с Лавровым даст возможность обсудить консультации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым будет хорошей возможностью для обсуждения прошедших консультаций России с США и НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Завтра, когда я увижу российского коллегу, я думаю, это будет хорошей возможностью, поскольку с прошлой недели, когда прошли консультации РФ и США по стратегической стабильности, консультации РФ и НАТО, ОБСЕ, у нас была возможность обдумать услышанное. Русские, я полагаю, имели возможность рассказать об этом президенту Путину. У нас была возможность проконсультироваться между собой", - заявил Блинкен на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии.
Трансляцию мероприятия вел сайт госдепа.
Блинкен подчеркнул, что по результатам встречи с Лавровым можно будет судить, настроены ли в РФ на продвижение по дипломатическому пути для урегулирования ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:40
Эксперт назвал встречу Лаврова и Блинкена хорошим знаком
 
В миреУкраинаСШАЖенева (город)НАТОМИД ГерманииОБСЕЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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