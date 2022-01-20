https://ria.ru/20220120/blinken-1768690486.html

Блинкен оценил поездку на Украину

Блинкен оценил поездку на Украину - РИА Новости, 20.01.2022

Блинкен оценил поездку на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его поездка на Украину завершилась, она была продуктивной и дала возможность заявить о поддержке суверенитета... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:13

2022-01-20T11:13

2022-01-20T12:08

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украина

киев

сша

энтони блинкен

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его поездка на Украину завершилась, она была продуктивной и дала возможность заявить о поддержке суверенитета страны.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768688606.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, энтони блинкен