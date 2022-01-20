11:13 20.01.2022 (обновлено: 12:08 20.01.2022)
Блинкен оценил поездку на Украину
Госсекретарь США Блинкен назвал поездку на Украину продуктивной
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его поездка на Украину завершилась, она была продуктивной и дала возможность заявить о поддержке суверенитета страны.
"Завершил продуктивную поездку в Киев, где подтвердил нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. США привержены укреплению отношений с Украиной, по мере того как работают над сдерживанием дальнейшей российской агрессии. Следующая остановка – Берлин", - написал Блинкен в Twitter.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.