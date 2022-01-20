https://ria.ru/20220120/biden-1768657398.html

Россияне назвали самый запомнившийся поступок Байдена в первый год у власти

Россияне назвали самый запомнившийся поступок Байдена в первый год у власти - РИА Новости, 20.01.2022

Россияне назвали самый запомнившийся поступок Байдена в первый год у власти

Россиянам за год президентства Джо Байдена больше всего запомнился выпад американского лидера в адрес главы российского государства Владимира Путина, говорится... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T03:13

2022-01-20T03:13

2022-01-20T09:10

в мире

сша

женева (город)

владимир путин

джо байден

воз

дональд трамп

brand analytics

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россиянам за год президентства Джо Байдена больше всего запомнился выпад американского лидера в адрес главы российского государства Владимира Путина, говорится в исследовании Brand Analytics для РИА Новости.Двадцатого января 2022 года подходит к концу первый год президентства Байдена. Brand Analytics проанализировал, какие события, связанные с американским президентом, больше всего обсуждались пользователями в русскоязычных социальных медиа, а каким из них больше всего уделили внимание журналисты.Эмоциональные обсуждения в русскоязычных соцсетях вызвал вывод американских войск из Афганистана, а слово "талибы" даже вошло в десятку самых обсуждаемых россиянами в 2021 году. Почти 200 тысяч сообщений и комментариев пользователей было посвящено этой теме только за неделю, в момент завершения вывода войск, отмечают авторы исследования."Журналисты же уделили наибольшее внимание первой очной встрече президентов в Женеве, где Путину и Байдену не только удалось помириться после скандала, но и договориться о возвращении послов и в целом послать миру сигнал, что Россия и США еще могут вести конструктивный диалог, а мир не возвращается к холодной войне. Пользователи соцмедиа упомянули встречу в более чем 500 тысячах сообщений в течение недели", — добавили авторы исследования.По данным аналитиков, россияне также внимательно следили за результатами первых ста дней Байдена на посту президента, особенно в том, что касалось возвращения США в международные соглашения и организации — ВОЗ, Парижское соглашение по климату, из которых вышел предыдущий президент Дональд Трамп.Россияне также обсуждали в соцсетях, в частности, продление договора СНВ-3 США с Россией до 2026 года. Отмечается, что россияне высказались по поводу первых 100 дней президентства Байдена в соцсетях почти 370 тысяч раз в течение недели.Переговоры Путина и Байдена по видеосвязи 7 декабря, в течение которых президенты двух стран обсудили растиражированную в американских СМИ ситуацию вокруг Украины, также вызвали интерес пользователей. Тема переговоров прозвучала в сообщениях в соцсетях более 250 тысяч раз в течение недели, отмечается в исследовании.Рейтинг событий построен по числу обсуждений на основе анализа более 25 миллиардов сообщений, опубликованных в русскоязычных социальных медиа в 2021 году. В общей сложности пользователи соцсетей русскоязычных соцмедиа упомянули Байдена в ушедшем году более 9 миллионов раз, а российские журналисты написали об американском президенте за тот же период почти 2 миллиона раз.

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768651591.html

https://ria.ru/20220120/sostoyanie-1768656268.html

https://ria.ru/20220112/bayden-1767444082.html

сша

женева (город)

россия

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в мире, сша, женева (город), владимир путин, джо байден, воз, дональд трамп, brand analytics, россия