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В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности
В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности - РИА Новости, 20.01.2022
В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности
У США видна определенная готовность обсуждать вопросы, но она не распространяется на темы, которые имеют принципиальное для РФ значение, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:33
2022-01-20T12:46
сша
россия
в мире
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У США видна определенная готовность обсуждать вопросы, но она не распространяется на темы, которые имеют принципиальное для РФ значение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам."Действительно есть и сигнализируется определённая готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона, со стороны НАТО и так далее, что, наверное, относится к позитивной стороне. Но дело в том, что вот эта готовность обсуждать вопросы, она не распространяется на вопросы, которые носят первостепенное значение для нас", - сказал Песков.
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сша, россия, в мире, дмитрий песков, нато
12:33 20.01.2022 (обновлено: 12:46 20.01.2022)
 
В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности

Песков: у США видна определенная готовность обсуждать вопросы по гарантиям безопасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид из парка "Зарядье" на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У США видна определенная готовность обсуждать вопросы, но она не распространяется на темы, которые имеют принципиальное для РФ значение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
"Действительно есть и сигнализируется определённая готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона, со стороны НАТО и так далее, что, наверное, относится к позитивной стороне. Но дело в том, что вот эта готовность обсуждать вопросы, она не распространяется на вопросы, которые носят первостепенное значение для нас", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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