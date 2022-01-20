https://ria.ru/20220120/bezopasnost-1768706888.html

В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности

В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности - РИА Новости, 20.01.2022

В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности

У США видна определенная готовность обсуждать вопросы, но она не распространяется на темы, которые имеют принципиальное для РФ значение, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:33

2022-01-20T12:33

2022-01-20T12:46

сша

россия

в мире

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У США видна определенная готовность обсуждать вопросы, но она не распространяется на темы, которые имеют принципиальное для РФ значение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам."Действительно есть и сигнализируется определённая готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона, со стороны НАТО и так далее, что, наверное, относится к позитивной стороне. Но дело в том, что вот эта готовность обсуждать вопросы, она не распространяется на вопросы, которые носят первостепенное значение для нас", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220120/razgovor-1768707237.html

сша

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сша, россия, в мире, дмитрий песков, нато