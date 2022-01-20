https://ria.ru/20220120/bezopasnost-1768706888.html
В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности
В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности - РИА Новости, 20.01.2022
В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности
У США видна определенная готовность обсуждать вопросы, но она не распространяется на темы, которые имеют принципиальное для РФ значение, сообщил пресс-секретарь РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:33
2022-01-20T12:33
2022-01-20T12:46
сша
россия
в мире
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. У США видна определенная готовность обсуждать вопросы, но она не распространяется на темы, которые имеют принципиальное для РФ значение, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам."Действительно есть и сигнализируется определённая готовность обсуждать некоторые вопросы, связанные с этой ситуацией, со стороны Вашингтона, со стороны НАТО и так далее, что, наверное, относится к позитивной стороне. Но дело в том, что вот эта готовность обсуждать вопросы, она не распространяется на вопросы, которые носят первостепенное значение для нас", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220120/razgovor-1768707237.html
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сша, россия, в мире, дмитрий песков, нато
12:33 20.01.2022 (обновлено: 12:46 20.01.2022)
В Кремле отметили готовность США обсуждать вопросы по безопасности
Песков: у США видна определенная готовность обсуждать вопросы по гарантиям безопасности