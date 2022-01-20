https://ria.ru/20220120/berbok-1768770623.html
Глава МИД ФРГ сделала вывод по итогам переговоров России и НАТО
Глава МИД ФРГ сделала вывод по итогам переговоров России и НАТО - РИА Новости, 20.01.2022
Глава МИД ФРГ сделала вывод по итогам переговоров России и НАТО
Продолжение переговоров в Совете Россия - НАТО является "хорошим и важным сигналом", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на пресс-конференции в РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T17:03
2022-01-20T17:03
2022-01-20T17:03
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БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Продолжение переговоров в Совете Россия - НАТО является "хорошим и важным сигналом", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Генсек НАТО пригласил вчера на следующее заседание Совета НАТО-Россия. Хочу еще раз подчеркнуть, что да, это все сложно, но на фоне безмолвия последних двух лет это хороший и важный сигнал, что сейчас есть дальнейшие переговоры", - сказала Бербок.Ранее Бербок и Блинкен приняли участие в Берлине во встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом и заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Во второй половине дня состоится встреча Блинкена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как заявил ранее на брифинге официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, стороны планируют обсуждать главным образом ситуацию на границе России и Украины.
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в мире, украина, берлин (город), сша, мид франции, нато, мид германии, олаф шольц, анналена бербок
Глава МИД ФРГ сделала вывод по итогам переговоров России и НАТО
Глава МИД ФРГ Бербок назвала продолжение переговоров России и НАТО важным сигналом