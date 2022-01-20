https://ria.ru/20220120/berbok-1768770623.html

Глава МИД ФРГ сделала вывод по итогам переговоров России и НАТО

Глава МИД ФРГ сделала вывод по итогам переговоров России и НАТО - РИА Новости, 20.01.2022

Глава МИД ФРГ сделала вывод по итогам переговоров России и НАТО

Продолжение переговоров в Совете Россия - НАТО является "хорошим и важным сигналом", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на пресс-конференции в РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:03

2022-01-20T17:03

2022-01-20T17:03

в мире

украина

берлин (город)

сша

мид франции‎

нато

мид германии

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768360244_0:0:1876:1055_1920x0_80_0_0_21ec8cad5d020e536e1201e31c4653b2.jpg

БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Продолжение переговоров в Совете Россия - НАТО является "хорошим и важным сигналом", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Генсек НАТО пригласил вчера на следующее заседание Совета НАТО-Россия. Хочу еще раз подчеркнуть, что да, это все сложно, но на фоне безмолвия последних двух лет это хороший и важный сигнал, что сейчас есть дальнейшие переговоры", - сказала Бербок.Ранее Бербок и Блинкен приняли участие в Берлине во встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом и заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Во второй половине дня состоится встреча Блинкена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как заявил ранее на брифинге официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, стороны планируют обсуждать главным образом ситуацию на границе России и Украины.

https://ria.ru/20220120/berbok-1768661356.html

украина

берлин (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, берлин (город), сша, мид франции‎, нато, мид германии, олаф шольц, анналена бербок