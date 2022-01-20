https://ria.ru/20220120/berbok-1768766120.html

Глава МИД ФРГ заявила о работе над возобновлением "нормандского формата"

Глава МИД ФРГ заявила о работе над возобновлением "нормандского формата" - РИА Новости, 20.01.2022

Глава МИД ФРГ заявила о работе над возобновлением "нормандского формата"

Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы в нормандском формате, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на пресс-конференции РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:46

2022-01-20T16:46

2022-01-20T17:00

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германия

франция

мид германии

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Германия и Франция приложат все усилия для возобновления работы в нормандском формате, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном."Нормандский формат относится к четырем важнейшим нитям диалога, которые у нас есть в эти дни. Поэтому мы совместно с Францией, я лично с Жан-Ивом ле Дрианом, сделаем все, чтобы вновь наполнить этот формат жизнью", - сказала Бербок, добавив, что оба министра намерены скоро посетить Украину.Ранее Бербок и Блинкен приняли участие в Берлине во встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом и заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Во второй половине дня состоится встреча Блинкена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как заявил ранее на брифинге официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, стороны планируют обсуждать главным образом ситуацию на границе России и Украины.

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в мире, германия, франция, мид германии, ситуация в днр и лнр