В Германии наконец-то очухались после взбучки от Лаврова

06:44 20.01.2022 (обновлено: 16:00 20.01.2022)
В Германии рассказали, как Бербок "переобулась" в вопросе российского газа
Эксперт Рар: противник "Северного потока — 2" Бербок признала, что ФРГ нужен газ из России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность в российском газе, заявил в интервью "Украине.ру" немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, ранее политик хотела сделать из "Северного потока — 2" "руину на дне Балтийского моря", однако канцлеру Олафу Шольцу удалось ее переубедить.
"Визит Бербок в Россию показал совсем другое. Она не заявила, что "Северного потока — 2" не будет, наоборот, она повернулась на 180 градусов, она "переобулась", — высказался Рар.
Политолог считает, что Бербок стала действовать как представитель конструктивной немецкой дипломатии, а не только Партии зеленых.
"Она (Бербок. — Прим. ред.) сказала, что нам по-прежнему на много лет вперед нужен будет газ из России. Пожалуйста, мы хотим надежности поставок нам газа", — отметил Рар.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.
Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.