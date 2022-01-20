https://ria.ru/20220120/berbok-1768661356.html

В Германии наконец-то очухались после взбучки от Лаврова

В Германии рассказали, как Бербок "переобулась" в вопросе российского газа - РИА Новости, 20.01.2022

В Германии наконец-то очухались после взбучки от Лаврова

Глава МИД Германии Анналена Бербок на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность в российском газе,... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T06:44

2022-01-20T06:44

2022-01-20T16:00

экономика

сша

германия

александр рар

евросоюз

мид германии

сергей лавров

балтийское море

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок на переговорах в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность в российском газе, заявил в интервью "Украине.ру" немецкий политолог Александр Рар.По его словам, ранее политик хотела сделать из "Северного потока — 2" "руину на дне Балтийского моря", однако канцлеру Олафу Шольцу удалось ее переубедить.Политолог считает, что Бербок стала действовать как представитель конструктивной немецкой дипломатии, а не только Партии зеленых.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру его сертификации временно приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая, согласно европейскому законодательству, должна подать новую заявку на сертификацию.Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивала, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220120/sholts-1768652803.html

сша

германия

балтийское море

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экономика, сша, германия, александр рар, евросоюз, мид германии, сергей лавров, балтийское море, северный поток — 2, олаф шольц, россия, анналена бербок