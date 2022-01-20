https://ria.ru/20220120/belorussiya-1768767177.html
В Белоруссии признали Telegram-чат "Протестная Россия" экстремистским
В Белоруссии признали Telegram-чат "Протестная Россия" экстремистским - РИА Новости, 20.01.2022
В Белоруссии признали Telegram-чат "Протестная Россия" экстремистским
Telegram-чат "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат" признан судом в Белоруссии экстремистскими материалами, сообщило в четверг главное... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:51
2022-01-20T16:51
2022-01-20T16:54
в мире
гомель
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Telegram-чат "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат" признан судом в Белоруссии экстремистскими материалами, сообщило в четверг главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны."Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам восьмого управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-чата "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат", признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении управления в его официальном Тelegram-канале.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция координировала свои действия в том числе через telegram-каналы. КГБ Белоруссии в феврале прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://radiosputnik.ria.ru/20211227/dudnikov-1765672872.html
гомель
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гомель, белоруссия, александр лукашенко
16:51 20.01.2022 (обновлено: 16:54 20.01.2022)
В Белоруссии признали Telegram-чат "Протестная Россия" экстремистским
В Белоруссии суд признал Telegram-чат "Протестная Россия" экстремистским материалом