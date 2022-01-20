https://ria.ru/20220120/belorussiya-1768767177.html

В Белоруссии признали Telegram-чат "Протестная Россия" экстремистским

В Белоруссии признали Telegram-чат "Протестная Россия" экстремистским - РИА Новости, 20.01.2022

В Белоруссии признали Telegram-чат "Протестная Россия" экстремистским

Telegram-чат "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат" признан судом в Белоруссии экстремистскими материалами, сообщило в четверг главное... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:51

2022-01-20T16:51

2022-01-20T16:54

в мире

гомель

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Telegram-чат "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат" признан судом в Белоруссии экстремистскими материалами, сообщило в четверг главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны."Судом Железнодорожного района Гомеля по материалам восьмого управления ГУБОПиК МВД Республики Беларусь информационная продукция Telegram-чата "Протестная Россия - Общероссийский оппозиционный чат", признана экстремистскими материалами", - говорится в сообщении управления в его официальном Тelegram-канале.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Оппозиция координировала свои действия в том числе через telegram-каналы. КГБ Белоруссии в феврале прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://radiosputnik.ria.ru/20211227/dudnikov-1765672872.html

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в мире, гомель, белоруссия, александр лукашенко