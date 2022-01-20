https://ria.ru/20220120/belorussiya-1768694748.html

В МИД опровергли слова США о планах разместить ядерное оружие в Белоруссии

В МИД опровергли слова США о планах разместить ядерное оружие в Белоруссии - РИА Новости, 20.01.2022

В МИД опровергли слова США о планах разместить ядерное оружие в Белоруссии

МИД России назвал домыслами заявления США, что изменение белорусской конституции может привести к размещению там ядерного оружия России. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:36

2022-01-20T11:36

2022-01-20T11:58

сша

россия

в мире

белоруссия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. МИД России назвал домыслами заявления США, что изменение белорусской конституции может привести к размещению там ядерного оружия России.В ходе брифинга в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать подобные заявления американской стороны, заметила, что, "когда слышишь заявления американских официальных лиц, можно усомниться в качестве образовательного процесса в США, потому что, либо это просто непонимание реалий, либо это незнание фактов, или это неумение на основе фактов прийти к какому-то аналитическому выводу"."Невозможно нести то, что несут наши американские партнеры, полностью игнорируя белорусскую ситуацию, повестку, реалии, все, что творится вокруг этой страны, на границе этой страны, при этом бесконечно делая акцент на некой политической составляющей, апеллируя к каким-то, как они считают, фактам, которые фактами не являются… Поэтому детально в это все углубляться невозможно", - сказала она.Захарова вспомнила недавнюю статью в американской прессе об "эвакуации российского посольства на Украине". В этой связи она заявила: "Понимаете, есть реальность, а есть домыслы, которые просто за счет частоты их повторений преподносятся, как реальность, как факт".

https://ria.ru/20211220/oruzhie-1764533046.html

https://ria.ru/20211220/sanktsii-1764567204.html

сша

россия

белоруссия

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сша, россия, в мире, белоруссия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова