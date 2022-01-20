Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/bayraktar-1768798083.html
СМИ: украинский "Байрактар" патрулирует северо-западную часть Черного моря
СМИ: украинский "Байрактар" патрулирует северо-западную часть Черного моря - РИА Новости, 20.01.2022
СМИ: украинский "Байрактар" патрулирует северо-западную часть Черного моря
Украинский оперативно-тактический беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 патрулирует северо-западную часть Черного моря, сообщает интернет-издание... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:00
2022-01-20T19:01
в мире
украина
министерство обороны украины
черное море
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741356559_0:24:1313:762_1920x0_80_0_0_3876a23d1ca1fc23ce8f8af095b8ba1d.jpg
КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Украинский оперативно-тактический беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 патрулирует северо-западную часть Черного моря, сообщает интернет-издание "Думская".Ранее Украина закупила у Турции ударные беспилотники. Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.По данным издания, около 9.00 мск беспилотник взлетел с военно-воздушной базы Кульбакино, где базируется 10-я бригада (Сакская) морской авиации военно-морских сил Украины."Пройдя над Очаковом, "Байрактар" долетел почти до острова Змеиный, а сейчас патрулирует морскую границу Украины", - сообщает "Думская". Полет проходил на высоте более 5 километров, отмечает издание.
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760426076.html
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741356559_156:118:1089:817_1920x0_80_0_0_5609048156e85560b3f1646b36460761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны украины, черное море, ситуация на украине
19:00 20.01.2022 (обновлено: 19:01 20.01.2022)
 
СМИ: украинский "Байрактар" патрулирует северо-западную часть Черного моря

"Думская": украинский беспилотник "Байрактар" патрулирует северо-запад Черного моря

© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Украинский оперативно-тактический беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 патрулирует северо-западную часть Черного моря, сообщает интернет-издание "Думская".
Ранее Украина закупила у Турции ударные беспилотники. Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.
По данным издания, около 9.00 мск беспилотник взлетел с военно-воздушной базы Кульбакино, где базируется 10-я бригада (Сакская) морской авиации военно-морских сил Украины.
"Пройдя над Очаковом, "Байрактар" долетел почти до острова Змеиный, а сейчас патрулирует морскую границу Украины", - сообщает "Думская". Полет проходил на высоте более 5 километров, отмечает издание.
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 20:54
ВСУ отработали новую тактику использования Bayraktar и Javelin
 
В миреУкраинаМинистерство обороны УкраиныЧерное мореСитуация на Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
23:02Британские парламентарии посетили Донбасс
22:58СМИ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину Javelin и Stinger
Лента новостейМолния
США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на УкраинеБританские парламентарии посетили ДонбассСМИ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину Javelin и Stinger