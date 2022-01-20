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СМИ: украинский "Байрактар" патрулирует северо-западную часть Черного моря
СМИ: украинский "Байрактар" патрулирует северо-западную часть Черного моря - РИА Новости, 20.01.2022
СМИ: украинский "Байрактар" патрулирует северо-западную часть Черного моря
Украинский оперативно-тактический беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 патрулирует северо-западную часть Черного моря, сообщает интернет-издание... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:00
2022-01-20T19:00
2022-01-20T19:01
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КИЕВ, 20 янв – РИА Новости. Украинский оперативно-тактический беспилотник турецкого производства Bayraktar TB2 патрулирует северо-западную часть Черного моря, сообщает интернет-издание "Думская".Ранее Украина закупила у Турции ударные беспилотники. Минобороны Украины и турецкая компания Bayraktar подписали меморандум о строительстве совместного центра по обслуживанию и модернизации беспилотников неподалеку от Киева.По данным издания, около 9.00 мск беспилотник взлетел с военно-воздушной базы Кульбакино, где базируется 10-я бригада (Сакская) морской авиации военно-морских сил Украины."Пройдя над Очаковом, "Байрактар" долетел почти до острова Змеиный, а сейчас патрулирует морскую границу Украины", - сообщает "Думская". Полет проходил на высоте более 5 километров, отмечает издание.
https://ria.ru/20211123/ukraina-1760426076.html
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в мире, украина, министерство обороны украины, черное море, ситуация на украине
19:00 20.01.2022 (обновлено: 19:01 20.01.2022)
СМИ: украинский "Байрактар" патрулирует северо-западную часть Черного моря
"Думская": украинский беспилотник "Байрактар" патрулирует северо-запад Черного моря