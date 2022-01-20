https://ria.ru/20220120/baykal-1768759353.html
Самолет "Байкал" может совершить свой первый полет в январе
Самолет "Байкал" может совершить свой первый полет в январе - РИА Новости, 20.01.2022
Самолет "Байкал" может совершить свой первый полет в январе
Первый полет отечественного пассажирского самолета "Байкал" может состояться в январе, сказал на совещании по развитию гражданского самолетостроения замглавы... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T18:56
2022-01-20T18:56
2022-01-20T18:56
туризм
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
авиасалон макс
новости - туризм
олег бочаров (политик)
пассажиры
туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742163079_0:208:3063:1931_1920x0_80_0_0_1e40514935242b6e105c12552d5780fb.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 янв — РИА Новости. Первый полет отечественного пассажирского самолета "Байкал" может состояться в январе, сказал на совещании по развитию гражданского самолетостроения замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров."Мы ждем решения научных институтов, чтобы до конца месяца осуществить его в обязательном порядке", — заявил Бочаров.Он отметил, что "Байкал" ориентирован в первую очередь для местных авиалиний, в том числе с тяжелыми климатическими условиями. По словам Бочарова, сейчас ведется подготовка к первому полету.Замминистра добавил, что испытания и сертификацию планируется провести сначала с импортной силовой установкой, затем перейти на отечественную. Проект разрабатывается с 2019 года. В прошлом году на МАКСе был представлен опытный образец легкого многоцелевого самолета, где могут разместиться до девяти пассажиров. Он должен заменить устаревшие Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск лайнеров планируется с 2024 года.
https://ria.ru/20220120/aviabilety-1768712870.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742163079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_442c6ba547a206cc2c1ffdae2b59779e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авиасалон макс, новости - туризм, олег бочаров (политик), пассажиры, туризм, россия
Самолет "Байкал" может совершить свой первый полет в январе
Минпромторг: первый рейс отечественного самолета "Байкал" намечен на январь этого года
ВОРОНЕЖ, 20 янв — РИА Новости. Первый полет отечественного пассажирского самолета "Байкал" может состояться в январе, сказал на совещании по развитию гражданского самолетостроения замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.
"Мы ждем решения научных институтов, чтобы до конца месяца осуществить его в обязательном порядке", — заявил Бочаров.
Он отметил, что "Байкал" ориентирован в первую очередь для местных авиалиний, в том числе с тяжелыми климатическими условиями. По словам Бочарова, сейчас ведется подготовка к первому полету.
Замминистра добавил, что испытания и сертификацию планируется провести сначала с импортной силовой установкой, затем перейти на отечественную.
Проект разрабатывается с 2019 года. В прошлом году на МАКСе был представлен опытный образец легкого многоцелевого самолета, где могут разместиться до девяти пассажиров. Он должен заменить устаревшие Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск лайнеров планируется с 2024 года.