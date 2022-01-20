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Самолет "Байкал" может совершить свой первый полет в январе

Самолет "Байкал" может совершить свой первый полет в январе - РИА Новости, 20.01.2022

Самолет "Байкал" может совершить свой первый полет в январе

Первый полет отечественного пассажирского самолета "Байкал" может состояться в январе, сказал на совещании по развитию гражданского самолетостроения замглавы... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T18:56

2022-01-20T18:56

2022-01-20T18:56

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ВОРОНЕЖ, 20 янв — РИА Новости. Первый полет отечественного пассажирского самолета "Байкал" может состояться в январе, сказал на совещании по развитию гражданского самолетостроения замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров."Мы ждем решения научных институтов, чтобы до конца месяца осуществить его в обязательном порядке", — заявил Бочаров.Он отметил, что "Байкал" ориентирован в первую очередь для местных авиалиний, в том числе с тяжелыми климатическими условиями. По словам Бочарова, сейчас ведется подготовка к первому полету.Замминистра добавил, что испытания и сертификацию планируется провести сначала с импортной силовой установкой, затем перейти на отечественную. Проект разрабатывается с 2019 года. В прошлом году на МАКСе был представлен опытный образец легкого многоцелевого самолета, где могут разместиться до девяти пассажиров. Он должен заменить устаревшие Ан-2, известные как "кукурузники". Серийный выпуск лайнеров планируется с 2024 года.

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), авиасалон макс, новости - туризм, олег бочаров (политик), пассажиры, туризм, россия