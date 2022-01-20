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https://ria.ru/20220120/bayden-1768823380.html
Украина шокирована выступлением Байдена, считает эксперт
Украина шокирована выступлением Байдена, считает эксперт - РИА Новости, 20.01.2022
Украина шокирована выступлением Байдена, считает эксперт
Президент США Джо Байден в своем выступлении во время пресс-конференции 20 января не сказал ничего принципиально нового, скорее даже разочаровал Киев и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T22:18
2022-01-20T22:18
в мире
киев
сша
джо байден
нато
сергей лавров
совет россия-нато
обсе
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем выступлении во время пресс-конференции 20 января не сказал ничего принципиально нового, скорее даже разочаровал Киев и некоторых представителей Европейского союза, которым его слова показались не слишком жесткими, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США. На пресс-конференции президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ на Украину" может повлечь более сдержанную реакцию Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул Байден, обернется для России "катастрофой". По итогам выступления Байдена его пресс-секретарь опубликовала заявление, указав, что США и союзники намерены дать РФ "скорый и жесткий ответ" при эскалации ситуации. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно."В ходе пресс-конференции Джо Байден скорее разочаровал Киев и своих европейских союзников. Ведь, по сути, он объяснил, что санкции будут калиброваться в зависимости от того, что Россия себе позволит в отношении Украины. Судя по появившимся взволнованным комментариям, некоторые на Украине и в Европе опасаются, что Москва воспримет такую позицию Вашингтона, как сигнал к действию", - сказал Тимофеев, подчеркнув, что на самом деле это не так."Посыл Байдена разумен, любая политика санкций всегда зависит от обстоятельств. Президент США, повторив в очередной раз тезис об антироссийских санкциях, тем не менее не стал нагнетать ситуацию",- подчеркнул эксперт.Программный директор РСМД заметил, что "пространства для маневра по санкциям у американцев очень большое". "Байден не просто пугает, он конкретно говорит о том, что если вы сделаете это, мы ответим так-то", - сказал он. Американцы в этом смысле, по словам Тимофеева, занимают куда более четкую позицию, чем Россия. "Москва говорит, что недовольна политикой Запада в отношении Украины и не желает расширения НАТО. Но что Россия сделает, какие шаги предпримет в случае, если Вашингтон наши предложения не примет, мы не говорим",- отметил он.Эксперт уверен, что жесткий вариант противостояния маловероятен, не решит никаких проблем, а лишь умножит их, нанесет ущерб. "Поэтому стороны будут пытаться найти компромисс", - заключил Тимофеев.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
https://ria.ru/20220120/bayden-1768815911.html
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в мире, киев, сша, джо байден, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, ситуация в днр и лнр, россия
22:18 20.01.2022
 
Украина шокирована выступлением Байдена, считает эксперт

Эксперт Тимофеев: Байден своим выступлением по санкциям разочаровал Украину

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем выступлении во время пресс-конференции 20 января не сказал ничего принципиально нового, скорее даже разочаровал Киев и некоторых представителей Европейского союза, которым его слова показались не слишком жесткими, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США. На пресс-конференции президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ на Украину" может повлечь более сдержанную реакцию Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул Байден, обернется для России "катастрофой". По итогам выступления Байдена его пресс-секретарь опубликовала заявление, указав, что США и союзники намерены дать РФ "скорый и жесткий ответ" при эскалации ситуации. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20:50
Байден рассказал, что США назовут "вторжением" России на Украину
"В ходе пресс-конференции Джо Байден скорее разочаровал Киев и своих европейских союзников. Ведь, по сути, он объяснил, что санкции будут калиброваться в зависимости от того, что Россия себе позволит в отношении Украины. Судя по появившимся взволнованным комментариям, некоторые на Украине и в Европе опасаются, что Москва воспримет такую позицию Вашингтона, как сигнал к действию", - сказал Тимофеев, подчеркнув, что на самом деле это не так.
"Посыл Байдена разумен, любая политика санкций всегда зависит от обстоятельств. Президент США, повторив в очередной раз тезис об антироссийских санкциях, тем не менее не стал нагнетать ситуацию",- подчеркнул эксперт.
Программный директор РСМД заметил, что "пространства для маневра по санкциям у американцев очень большое". "Байден не просто пугает, он конкретно говорит о том, что если вы сделаете это, мы ответим так-то", - сказал он. Американцы в этом смысле, по словам Тимофеева, занимают куда более четкую позицию, чем Россия. "Москва говорит, что недовольна политикой Запада в отношении Украины и не желает расширения НАТО. Но что Россия сделает, какие шаги предпримет в случае, если Вашингтон наши предложения не примет, мы не говорим",- отметил он.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
15:46
Чем Байден пытается запугать Россию
Эксперт уверен, что жесткий вариант противостояния маловероятен, не решит никаких проблем, а лишь умножит их, нанесет ущерб. "Поэтому стороны будут пытаться найти компромисс", - заключил Тимофеев.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
 
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