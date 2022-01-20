https://ria.ru/20220120/bayden-1768823380.html

Украина шокирована выступлением Байдена, считает эксперт

Украина шокирована выступлением Байдена, считает эксперт - РИА Новости, 20.01.2022

Украина шокирована выступлением Байдена, считает эксперт

Президент США Джо Байден в своем выступлении во время пресс-конференции 20 января не сказал ничего принципиально нового, скорее даже разочаровал Киев и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T22:18

2022-01-20T22:18

2022-01-20T22:18

в мире

киев

сша

джо байден

нато

сергей лавров

совет россия-нато

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768688780_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7f90f5b3320bf6653a0dfc99de2a9c5.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем выступлении во время пресс-конференции 20 января не сказал ничего принципиально нового, скорее даже разочаровал Киев и некоторых представителей Европейского союза, которым его слова показались не слишком жесткими, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США. На пресс-конференции президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ на Украину" может повлечь более сдержанную реакцию Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул Байден, обернется для России "катастрофой". По итогам выступления Байдена его пресс-секретарь опубликовала заявление, указав, что США и союзники намерены дать РФ "скорый и жесткий ответ" при эскалации ситуации. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно."В ходе пресс-конференции Джо Байден скорее разочаровал Киев и своих европейских союзников. Ведь, по сути, он объяснил, что санкции будут калиброваться в зависимости от того, что Россия себе позволит в отношении Украины. Судя по появившимся взволнованным комментариям, некоторые на Украине и в Европе опасаются, что Москва воспримет такую позицию Вашингтона, как сигнал к действию", - сказал Тимофеев, подчеркнув, что на самом деле это не так."Посыл Байдена разумен, любая политика санкций всегда зависит от обстоятельств. Президент США, повторив в очередной раз тезис об антироссийских санкциях, тем не менее не стал нагнетать ситуацию",- подчеркнул эксперт.Программный директор РСМД заметил, что "пространства для маневра по санкциям у американцев очень большое". "Байден не просто пугает, он конкретно говорит о том, что если вы сделаете это, мы ответим так-то", - сказал он. Американцы в этом смысле, по словам Тимофеева, занимают куда более четкую позицию, чем Россия. "Москва говорит, что недовольна политикой Запада в отношении Украины и не желает расширения НАТО. Но что Россия сделает, какие шаги предпримет в случае, если Вашингтон наши предложения не примет, мы не говорим",- отметил он.Эксперт уверен, что жесткий вариант противостояния маловероятен, не решит никаких проблем, а лишь умножит их, нанесет ущерб. "Поэтому стороны будут пытаться найти компромисс", - заключил Тимофеев.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. На прошлой неделе прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности: 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768815911.html

https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, джо байден, нато, сергей лавров, совет россия-нато, обсе, ситуация в днр и лнр, россия