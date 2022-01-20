20:50 20.01.2022 (обновлено: 22:04 20.01.2022)
Байден рассказал, что США назовут "вторжением" России на Украину
Байден: США сочтут вторжением на Украину любое пересечение ее границы российскими военными
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США расценят любое пересечение границы Украины российскими военными как "вторжение".
По его словам, у России якобы есть "долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные - военизированные тактики, так называемые атаки из "серых зон", действия, когда российские солдаты не носят форму". Доказательств подобных обвинений он не привел.
Он добавил, что США должны быть готовы отреагировать на вызовы, которые "могут исходить от России". "Это включает маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки", - сказал президент США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.