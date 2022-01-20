https://ria.ru/20220120/bayden-1768809837.html

Это катастрофа. Американцы взвыли после слов Байдена о России

Американцам пришлось оправдываться перед Россией за слова Байдена - РИА Новости, 20.01.2022

Это катастрофа. Американцы взвыли после слов Байдена о России

Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки пришлось объяснять слова президента США Джо Байдена о "российском вторжении" на Украину. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T20:02

2022-01-20T20:02

2022-01-20T20:50

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки пришлось объяснять слова президента США Джо Байдена о "российском вторжении" на Украину.Во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, американский лидер заявил, что "незначительное вторжение России на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как пригрозил тогда Байден, обернется для России "катастрофой".После обвинений Байдена, который не представил никаких доказательств, Псаки заявила, что США и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Как отметили позже американские СМИ, эти слова должны были "прояснить позицию, озвученную президентом на пресс-конференции".Бывший посол США в России Майкл Макфол также решил объяснить заявление главы государства.Американские пользователи социальных сетей, в свою очередь, высмеяли двусмысленную фразу Байдена.Пока одни были возмущены тем, что США подстрекают другие страны к эскалации конфликта, другие задались вопросом, что означает "незначительное вторжение", с точки зрения администрации Байдена."Эта фраза Байдена и есть катастрофа", — отметил один из комментаторов."Интересно, а войны Америки во Вьетнаме и Афганистане можно расценивать как незначительное вторжение?" — добавил другой.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия "сосредоточила войска на границе с Украиной". Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента альянса в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать киевские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.Владимир Путин не раз подчеркивал, что дальнейшее расширение Североатлантического альянса на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220120/zelenskiy-1768797555.html

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768652655.html

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

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в мире, сша, джо байден, нато, майкл макфол, дженнифер псаки, россия