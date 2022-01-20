https://ria.ru/20220120/bayden-1768808071.html

Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США

Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США - РИА Новости, 20.01.2022

Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T19:52

2022-01-20T19:52

2022-01-20T19:52

в мире

киев

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США."Глава украинского МИД заявил, что он уверен в поддержке США. И у него есть на это право", - заявил Байден журналистам.Ранее в четверг, во время пресс-конференции президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул тогда Байден, обернется для России "катастрофой". По итогам выступления Байдена его пресс-секретарь опубликовала заявление, в котором вновь заявила, что США и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/bidenthreats-1768745395.html

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768755178.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр, россия