Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США
Президент Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США
© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США.
"Глава украинского МИД заявил, что он уверен в поддержке США. И у него есть на это право", - заявил Байден журналистам.
Ранее в четверг, во время пресс-конференции президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул тогда Байден, обернется для России "катастрофой". По итогам выступления Байдена его пресс-секретарь опубликовала заявление, в котором вновь заявила, что США и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.