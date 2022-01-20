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В Госдуме нашли противоречия в выступлении Байдена
В Госдуме нашли противоречия в выступлении Байдена - РИА Новости, 20.01.2022
В Госдуме нашли противоречия в выступлении Байдена
Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик ("Единая Россия"), комментируя заявления американского президента Джо Байдена по российской... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:02
2022-01-20T12:02
в мире
москва
джо байден
нато
дмитрий белик
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик ("Единая Россия"), комментируя заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике, заявил, что тот сам себе противоречил, поскольку он одновременно и втягивает РФ в конфликт с Украиной, и обещает невиданные санкции."Тезисы Джо Байдена противоречат сами себе. Он "опасается" втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, при этом в случае эскалации вокруг нее обещает России "катастрофу"… Если учесть тот факт, что Штаты всячески пытаются вовлечь нашу страну в конфликт с Украиной, из его уст угрозы России невиданными санкциями звучат как минимум странно. Но эта странность нас уже давно не удивляет", - заявил Белик РИА Новости.Также он отметил, что причины сложившейся ситуации понятны."Штаты и НАТО уже перешли все возможные "красные линии", и терпение Москвы достигло предела. Санкции не идут ни в какое сравнение с тем, когда речь идет о нашей безопасности. И мы будем поступать так, как положено поступать, когда наступательные вооружения размещаются около наших границ", - добавил парламентарий.
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в мире, москва, джо байден, нато, дмитрий белик
12:02 20.01.2022
 
В Госдуме нашли противоречия в выступлении Байдена

Депутат Госдумы Белик: тезисы президента США Байдена противоречат сами себе

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик ("Единая Россия"), комментируя заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике, заявил, что тот сам себе противоречил, поскольку он одновременно и втягивает РФ в конфликт с Украиной, и обещает невиданные санкции.
"Тезисы Джо Байдена противоречат сами себе. Он "опасается" втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, при этом в случае эскалации вокруг нее обещает России "катастрофу"… Если учесть тот факт, что Штаты всячески пытаются вовлечь нашу страну в конфликт с Украиной, из его уст угрозы России невиданными санкциями звучат как минимум странно. Но эта странность нас уже давно не удивляет", - заявил Белик РИА Новости.
Также он отметил, что причины сложившейся ситуации понятны.
"Штаты и НАТО уже перешли все возможные "красные линии", и терпение Москвы достигло предела. Санкции не идут ни в какое сравнение с тем, когда речь идет о нашей безопасности. И мы будем поступать так, как положено поступать, когда наступательные вооружения размещаются около наших границ", - добавил парламентарий.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
10:32
Американцы высмеяли предсказание Байдена по России и Украине
 
В миреМоскваДжо БайденНАТОДмитрий Белик
 
 
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