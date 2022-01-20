https://ria.ru/20220120/bayden-1768700324.html

В Госдуме нашли противоречия в выступлении Байдена

В Госдуме нашли противоречия в выступлении Байдена - РИА Новости, 20.01.2022

В Госдуме нашли противоречия в выступлении Байдена

Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик ("Единая Россия"), комментируя заявления американского президента Джо Байдена по российской... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:02

2022-01-20T12:02

2022-01-20T12:02

в мире

москва

джо байден

нато

дмитрий белик

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик ("Единая Россия"), комментируя заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике, заявил, что тот сам себе противоречил, поскольку он одновременно и втягивает РФ в конфликт с Украиной, и обещает невиданные санкции."Тезисы Джо Байдена противоречат сами себе. Он "опасается" втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, при этом в случае эскалации вокруг нее обещает России "катастрофу"… Если учесть тот факт, что Штаты всячески пытаются вовлечь нашу страну в конфликт с Украиной, из его уст угрозы России невиданными санкциями звучат как минимум странно. Но эта странность нас уже давно не удивляет", - заявил Белик РИА Новости.Также он отметил, что причины сложившейся ситуации понятны."Штаты и НАТО уже перешли все возможные "красные линии", и терпение Москвы достигло предела. Санкции не идут ни в какое сравнение с тем, когда речь идет о нашей безопасности. И мы будем поступать так, как положено поступать, когда наступательные вооружения размещаются около наших границ", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768680716.html

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в мире, москва, джо байден, нато, дмитрий белик