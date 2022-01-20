В Госдуме нашли противоречия в выступлении Байдена
Депутат Госдумы Белик: тезисы президента США Байдена противоречат сами себе
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик ("Единая Россия"), комментируя заявления американского президента Джо Байдена по российской тематике, заявил, что тот сам себе противоречил, поскольку он одновременно и втягивает РФ в конфликт с Украиной, и обещает невиданные санкции.
"Тезисы Джо Байдена противоречат сами себе. Он "опасается" втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, при этом в случае эскалации вокруг нее обещает России "катастрофу"… Если учесть тот факт, что Штаты всячески пытаются вовлечь нашу страну в конфликт с Украиной, из его уст угрозы России невиданными санкциями звучат как минимум странно. Но эта странность нас уже давно не удивляет", - заявил Белик РИА Новости.
Также он отметил, что причины сложившейся ситуации понятны.
"Штаты и НАТО уже перешли все возможные "красные линии", и терпение Москвы достигло предела. Санкции не идут ни в какое сравнение с тем, когда речь идет о нашей безопасности. И мы будем поступать так, как положено поступать, когда наступательные вооружения размещаются около наших границ", - добавил парламентарий.