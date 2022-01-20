https://ria.ru/20220120/bayden-1768695016.html

Политологи оценили заявления Байдена в адрес России

Политологи оценили заявления Байдена в адрес России - РИА Новости, 20.01.2022

Политологи оценили заявления Байдена в адрес России

Заявления президента США Джо Байдена в адрес России в ходе пресс-конференции были жесткие из-за отсутствия ответа на предложения России по гарантиям... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:37

2022-01-20T11:37

2022-01-20T11:37

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена в адрес России в ходе пресс-конференции были жесткие из-за отсутствия ответа на предложения России по гарантиям безопасности и недопущению расширения НАТО на восток, но достичь договоренности стороны смогут, считают опрошенные РИА Новости политологи.Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия никогда не видела санкций, подобных тем, которые США готовят на случай эскалации ситуации вокруг Украины, а также пообещал России "катастрофу" в этом случае. Кроме того, американский лидер не исключил проработки требования России к США не размещать стратегическое вооружение на Украине, но заявил, что США могут применить против России киберсредства, а не вводить полномасштабные санкции, если решат, что та причастна к хакерским атакам против Украины."Да, заявления Байдена на пресс-конференции были жесткими. Я думаю, проблема в том, что у США нет ответа на предложения России по гарантиям безопасности, хотя с другой стороны есть ситуация win-win, в которой выиграли бы обе стороны, но тогда нужно воздействовать на третью сторону... России нужна дружественная, нейтральная Украина, которая урегулировала свои проблемы с Донбассом. Это возможно, если американское руководство непублично надавило бы на украинское руководство, заявив: "Давайте будем реалистами, у нас в НАТО решения принимаются консенсусом, и кто-нибудь наверняка заблокирует ваше вступление в эту организацию. Более того, ставки слишком высоки, риски слишком значительны. Давайте сыграем в другую игру, когда вы сами отказываетесь от идеи вступления в НАТО в пользу суверенитета", - сказал руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.Кроме того, (президент Украины Владимир) Зеленский также может вынести вопрос вступления Украины в НАТО на народное обсуждение, проведя референдум среди народа Украины, считает Калачев. Однако выступление главы Белого дома скорее стоит рассматривать как внутреннее послание на фоне выборов в конгресс, а не внешние сигналы, считает политолог Марат Баширов."Это все внутренняя риторика. Все, что сейчас Байден говорит, это не для внешнего потребления. Это в рамках тех процессов, которые идут в США, где скоро выборы в конгресс. Думаю, нам стоит пропустить эти его высказывания, которые часто потом гипертрофируют, вырывают из контекста, пытаются усилить как-то. Я думаю, что лучшим подтверждением будет то, что рынки просто не заметят этой речи Байдена", - сказал Баширов.Так, слова Байдена о санкциях в отношении России не имеют реального отношения к переговорному процессу и были сказаны только для отвлечения внимания, считает Баширов. Калачев в свою очередь добавил, что Украину нельзя считать исключительной марионеткой США, особенно на фоне намеков Байдена в адрес украинского руководства."Чего хочет Россия – гарантию невступления Украины в НАТО, кто может дать эти гарантии: либо США, либо сама Украина. США не могут публично идти на поводу у России, это совершенно очевидно. Сам Байден говорит, что вступление Украины в НАТО маловероятно в ближайшем будущем. Он как бы намекает, но Зеленский не понимает сигнала… Жесткая риторика понятна. Но ни Россия не готова идти на серьезные уступки. Ни США не готовы уступить России", - считает Калачев.Отказ дальнейшего расширения НАТО на восток, создание военных баз в постсоветских странах должен прозвучать либо из уст руководства США, либо их уст руководства Украины, пояснил политолог. При этом, Баширов предположил, что достичь договоренности с американской стороной Россия может через два года к новому соглашению о безопасности в Европе."Я думаю, что реально мы договоримся с американцами года через два. Это очень длительный процесс. Кстати, скоро будет 50 лет, как заключали хельсинкские соглашения, это было в 1975 году. Как раз думаю, что году к 2024-му будет заключено новое соглашение о безопасности в Европе. И тогда тоже хельсинкские соглашения обсуждались более двух лет, и там основным треком были переговоры между СССР и США, то же самое происходит сейчас", - пояснил Баширов.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768680716.html

https://ria.ru/20220120/bayden-1768678642.html

https://ria.ru/20220120/biden-1768657398.html

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в мире, сша, европа, джо байден, нато, россия