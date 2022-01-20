https://ria.ru/20220120/bayden-1768680716.html

"Иди проспись, Джо". Предсказание Байдена развеселило американцев

Американцы высмеяли предсказание Байдена по России и Украине - РИА Новости, 20.01.2022

"Иди проспись, Джо". Предсказание Байдена развеселило американцев

Зрители американского телеканала Fox News высмеяли Джо Байдена за его "предположения" о нападении России на Украину. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:32

2022-01-20T10:32

2022-01-20T10:54

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768684086_0:65:2756:1615_1920x0_80_0_0_59fe7069c3d07722988a1af375aa278a.jpg

МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News высмеяли Джо Байдена за его "предположения" о нападении России на Украину.Во время прошедшей накануне пресс-конференции журналисты попросили президента США спрогнозировать дальнейшее развитие событий вокруг Украины. "Мое предположение, что он (президент России Владимир Путин — Прим. Ред.) войдет. Ему нужно что-то предпринять", – заключил глава Белого дома.Многие пользователи сошлись во мнении, что Джо Байден не в состоянии что-либо предсказывать."Единственное, что он может спрогнозировать, это когда ему идти спать!", – считает d0gdaize.Комментаторы также осудили американского лидера после того, как он пригрозил России последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Байден утверждает, что Путину необходимо "что-то предпринять". Так это потому что мы его вынуждаем", – отметил Vigi Locо.В последнее время западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Москва эти заявления неоднократно опровергала, отметив, что они используются в качестве предлога для наращивания сил НАТО рядом с российской границей.В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Кроме того, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/dogovorennost-1768657604.html

https://ria.ru/20220119/diversanty-1768634907.html

https://ria.ru/20220119/obuza-1768618178.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия