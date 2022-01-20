https://ria.ru/20220120/bayden-1768680716.html
"Иди проспись, Джо". Предсказание Байдена развеселило американцев
Американцы высмеяли предсказание Байдена по России и Украине - РИА Новости, 20.01.2022
"Иди проспись, Джо". Предсказание Байдена развеселило американцев
Зрители американского телеканала Fox News высмеяли Джо Байдена за его "предположения" о нападении России на Украину. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:32
2022-01-20T10:32
2022-01-20T10:54
в мире
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сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Зрители американского телеканала Fox News высмеяли Джо Байдена за его "предположения" о нападении России на Украину.Во время прошедшей накануне пресс-конференции журналисты попросили президента США спрогнозировать дальнейшее развитие событий вокруг Украины. "Мое предположение, что он (президент России Владимир Путин — Прим. Ред.) войдет. Ему нужно что-то предпринять", – заключил глава Белого дома.Многие пользователи сошлись во мнении, что Джо Байден не в состоянии что-либо предсказывать."Единственное, что он может спрогнозировать, это когда ему идти спать!", – считает d0gdaize.Комментаторы также осудили американского лидера после того, как он пригрозил России последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины."Байден утверждает, что Путину необходимо "что-то предпринять". Так это потому что мы его вынуждаем", – отметил Vigi Locо.В последнее время западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Москва эти заявления неоднократно опровергала, отметив, что они используются в качестве предлога для наращивания сил НАТО рядом с российской границей.В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Кроме того, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/dogovorennost-1768657604.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, россия
10:32 20.01.2022 (обновлено: 10:54 20.01.2022)
Американцы высмеяли предсказание Байдена по России и Украине
Зрители Fox News: США ставят России претензии, хотя сами ее и провоцируют
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Зрители американского телеканала Fox News
высмеяли Джо Байдена
за его "предположения" о нападении России на Украину
.
Во время прошедшей накануне пресс-конференции журналисты попросили президента США спрогнозировать дальнейшее развитие событий вокруг Украины. "Мое предположение, что он (президент России Владимир Путин
— Прим. Ред.) войдет. Ему нужно что-то предпринять", – заключил глава Белого дома.
Многие пользователи сошлись во мнении, что Джо Байден не в состоянии что-либо предсказывать.
"Пора вздремнуть, Джо", – написал Wall Zelmak.
"Единственное, что он может спрогнозировать, это когда ему идти спать!", – считает d0gdaize.
Комментаторы также осудили американского лидера после того, как он пригрозил России последствиями в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"То есть, мы прижимали Россию к стене, били, а сейчас пытаемся противодействовать ее ответной реакции…Хватит тыкать в медведя", – призвал Roy.
"Байден утверждает, что Путину необходимо "что-то предпринять". Так это потому что мы его вынуждаем", – отметил Vigi Locо.
В последнее время западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Москва эти заявления неоднократно опровергала, отметив, что они используются в качестве предлога для наращивания сил НАТО
рядом с российской границей.
В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Кроме того, это никому не угрожает и никого не должно волновать.