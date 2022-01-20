https://ria.ru/20220120/bayden-1768678642.html

Байден пытается поднять свой рейтинг громкими словами, заявили в Совфеде

Байден пытается поднять свой рейтинг громкими словами, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.01.2022

Байден пытается поднять свой рейтинг громкими словами, заявили в Совфеде

Громкие заявления американского президента Джо Байдена в отношении России могут быть связаны с желанием поднять свой рейтинг, заявил РИА Новости в четверг глава РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:24

2022-01-20T10:24

2022-01-20T10:24

джо байден

андрей климов

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Громкие заявления американского президента Джо Байдена в отношении России могут быть связаны с желанием поднять свой рейтинг, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Американский президент из-за проблем в самих Соединённых Штатах пытается заработать себе очки и остановить падение его личного рейтинга громкими но далекими от сути дела заявлениями", - сказал Климов.По его словам, "печально, что так правят ядерной сверхдержавой".

https://ria.ru/20220120/glupost-1768666195.html

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джо байден, андрей климов, россия