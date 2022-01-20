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Байден пытается поднять свой рейтинг громкими словами, заявили в Совфеде
Байден пытается поднять свой рейтинг громкими словами, заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.01.2022
Байден пытается поднять свой рейтинг громкими словами, заявили в Совфеде
Громкие заявления американского президента Джо Байдена в отношении России могут быть связаны с желанием поднять свой рейтинг, заявил РИА Новости в четверг глава РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:24
2022-01-20T10:24
2022-01-20T10:24
джо байден
андрей климов
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Громкие заявления американского президента Джо Байдена в отношении России могут быть связаны с желанием поднять свой рейтинг, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."Американский президент из-за проблем в самих Соединённых Штатах пытается заработать себе очки и остановить падение его личного рейтинга громкими но далекими от сути дела заявлениями", - сказал Климов.По его словам, "печально, что так правят ядерной сверхдержавой".
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джо байден, андрей климов, россия
Байден пытается поднять свой рейтинг громкими словами, заявили в Совфеде
Сенатор Климов: Байден пытается поднять свой рейтинг громкими словами