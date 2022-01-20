https://ria.ru/20220120/bayden-1768675985.html

Байден использует доллар как санкционное оружие, заявили в Госдуме

Байден использует доллар как санкционное оружие, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.01.2022

Байден использует доллар как санкционное оружие, заявили в Госдуме

Президент США Джо Байден использует доллар как санкционное оружие, из-за чего весь экономический мир сейчас напрягся, считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:06

2022-01-20T10:06

2022-01-20T10:27

в мире

джо байден

госдума рф

адальби шхагошев

реакция на санкции

россия

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден использует доллар как санкционное оружие, из-за чего весь экономический мир сейчас напрягся, считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев.Ранее Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом.Парламентарий отметил, что заявление Байдена по доллару может ускорить работу по поиску альтернативы для доллара, которая уже и так ведется. "Очень серьезно доллар пошатнется как мировая валюта", - считает он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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в мире, джо байден, госдума рф, адальби шхагошев, реакция на санкции, россия