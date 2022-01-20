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Байден использует доллар как санкционное оружие, заявили в Госдуме
Байден использует доллар как санкционное оружие, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.01.2022
Байден использует доллар как санкционное оружие, заявили в Госдуме
Президент США Джо Байден использует доллар как санкционное оружие, из-за чего весь экономический мир сейчас напрягся, считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:06
2022-01-20T10:27
в мире
джо байден
госдума рф
адальби шхагошев
реакция на санкции
россия
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден использует доллар как санкционное оружие, из-за чего весь экономический мир сейчас напрягся, считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев.Ранее Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом.Парламентарий отметил, что заявление Байдена по доллару может ускорить работу по поиску альтернативы для доллара, которая уже и так ведется. "Очень серьезно доллар пошатнется как мировая валюта", - считает он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, джо байден, госдума рф, адальби шхагошев, реакция на санкции, россия
10:06 20.01.2022 (обновлено: 10:27 20.01.2022)
 
Байден использует доллар как санкционное оружие, заявили в Госдуме

Депутат ГД Шхагошев: Байден использует доллар как санкционное оружие, весь мир напрягся

© AP Photo / Charlie RiedelПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден использует доллар как санкционное оружие, из-за чего весь экономический мир сейчас напрягся, считает депутат Госдумы Адальби Шхагошев.
Ранее Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом.
"Байден сейчас напряг весь экономический мир своим заявлением. Потому что он прямо использует доллар сейчас как санкционное оружие. Это очень сложно, потому что сегодня нас точно санкциями уже не испугать, но весь мир напрягся, в том числе сильные экономики – Китай, Индия, европейские страны", - заявил РИА Новости Шхагошев.
Парламентарий отметил, что заявление Байдена по доллару может ускорить работу по поиску альтернативы для доллара, которая уже и так ведется. "Очень серьезно доллар пошатнется как мировая валюта", - считает он.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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В миреДжо БайденГосдума РФАдальби ШхагошевРеакция на санкцииРоссия
 
 
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