https://ria.ru/20220120/banknoty-1768799534.html
ЦБ может активизировать выпуск банкнот номиналом десять рублей
ЦБ может активизировать выпуск банкнот номиналом десять рублей - РИА Новости, 20.01.2022
ЦБ может активизировать выпуск банкнот номиналом десять рублей
"Железные" рубли еще долго не уйдут из оборота, вместе с тем Банк России может активизировать выпуск банкнот низкого номинала, например, 10 рублей, заявил... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:08
2022-01-20T19:08
2022-01-20T19:08
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Железные" рубли еще долго не уйдут из оборота, вместе с тем Банк России может активизировать выпуск банкнот низкого номинала, например, 10 рублей, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев."Я думаю, что они будут еще долго, монеты высоких номиналов, особенно 10 рублей, сохранятся в обороте. Для того, чтобы, может быть, монета активно обращалась, мы будем проводить, это отдельная тема, неделю по сбору монеты, такие разовые мероприятия. Может быть, даже мы активизируем выпуск банкнот низких номиналов, 10 рублей, скажем, потому что эти банкноты в баночку не положишь, и они более активно обращаются", - сказал он в ходе лекции в Высшей школе экономики."Хоронить монеты рано, я думаю, что мы еще с ними поживем достаточно длительное время", - добавил Алексеев.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
ЦБ может активизировать выпуск банкнот номиналом десять рублей
ЦБ может активизировать выпуск банкнот низкого номинала, в том числе десять рублей
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Железные" рубли еще долго не уйдут из оборота, вместе с тем Банк России может активизировать выпуск банкнот низкого номинала, например, 10 рублей, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев.
"Я думаю, что они будут еще долго, монеты высоких номиналов, особенно 10 рублей, сохранятся в обороте. Для того, чтобы, может быть, монета активно обращалась, мы будем проводить, это отдельная тема, неделю по сбору монеты, такие разовые мероприятия. Может быть, даже мы активизируем выпуск банкнот низких номиналов, 10 рублей, скажем, потому что эти банкноты в баночку не положишь, и они более активно обращаются", - сказал он в ходе лекции в Высшей школе экономики.
"Хоронить монеты рано, я думаю, что мы еще с ними поживем достаточно длительное время", - добавил Алексеев.