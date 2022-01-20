https://ria.ru/20220120/banknota-1768808816.html
ЦБ представит модернизированные сто рублей в ближайшее время
ЦБ представит модернизированные сто рублей в ближайшее время - РИА Новости, 20.01.2022
ЦБ представит модернизированные сто рублей в ближайшее время
В России скоро представят банкноту номиналом 100 рублей в новом дизайне, заявил зампред ЦБ Михаил Алексеев на лекции в Высшей школе экономики. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:56
2022-01-20T19:56
2022-01-20T22:22
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России скоро представят банкноту номиналом 100 рублей в новом дизайне, заявил зампред ЦБ Михаил Алексеев на лекции в Высшей школе экономики. "В течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", — уточнил замглавы регулятора. До 2025 года Банк России будет работать над повышением качества, защиты и долговечности денежных знаков. Планируется, что что 100 рублей запустят в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
19:56 20.01.2022 (обновлено: 22:22 20.01.2022)
ЦБ представит модернизированные сто рублей в ближайшее время
ЦБ представит модернизированную банкноту в сто рублей в ближайшее время
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В России скоро представят банкноту номиналом 100 рублей в новом дизайне, заявил зампред ЦБ Михаил Алексеев на лекции в Высшей школе экономики.
"В течение ближайших месяцев, может быть, даже недель, будет пресс-конференция, где будет представлена новая банкнота", — уточнил замглавы регулятора.
До 2025 года Банк России
будет работать над повышением качества, защиты и долговечности денежных знаков.
Планируется, что что 100 рублей запустят в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.