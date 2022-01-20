https://ria.ru/20220120/avtobus-1768817045.html

Рейсовый автобус перевернулся в Калининградской области

Рейсовый автобус перевернулся в Калининградской области - РИА Новости, 20.01.2022

Рейсовый автобус перевернулся в Калининградской области

Три человека госпитализированы, по предварительным данным, после опрокидывания в кювет рейсового автобуса в городском округе Светлогорск Калининградской... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T21:00

2022-01-20T21:00

2022-01-20T21:57

происшествия

калининградская область

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Три человека госпитализированы, по предварительным данным, после опрокидывания в кювет рейсового автобуса в городском округе Светлогорск Калининградской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В четверг областные власти информировали, что автобус съехал с дороги в районе поселка Отрадное и уперся в насыпь. Указывалось, что пострадали четыре человека, всем им оказана медицинская помощь, одного пассажира госпитализировали, а всего в автобусе было 15 человек."В результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса на 34-м километре автодороги Приморье – Отрадное пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства ДТП выясняются.Ранее в четверг в регионе произошел еще один инцидент с общественным транспортом: автобус маршрута "Калининград-Багратионовск" съехал с дороги в районе поселка Каменка и уперся в насыпь, никто не пострадал, отмечали власти.

https://ria.ru/20211222/avtobus-1764933507.html

https://ria.ru/20211120/dtp-1759929716.html

калининградская область

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происшествия, калининградская область, россия