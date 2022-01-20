https://ria.ru/20220120/avtobus-1768817045.html
Рейсовый автобус перевернулся в Калининградской области
Рейсовый автобус перевернулся в Калининградской области - РИА Новости, 20.01.2022
Рейсовый автобус перевернулся в Калининградской области
Три человека госпитализированы, по предварительным данным, после опрокидывания в кювет рейсового автобуса в городском округе Светлогорск Калининградской... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T21:00
2022-01-20T21:00
2022-01-20T21:57
происшествия
калининградская область
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Три человека госпитализированы, по предварительным данным, после опрокидывания в кювет рейсового автобуса в городском округе Светлогорск Калининградской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В четверг областные власти информировали, что автобус съехал с дороги в районе поселка Отрадное и уперся в насыпь. Указывалось, что пострадали четыре человека, всем им оказана медицинская помощь, одного пассажира госпитализировали, а всего в автобусе было 15 человек."В результате опрокидывания в кювет рейсового автобуса на 34-м километре автодороги Приморье – Отрадное пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.Обстоятельства ДТП выясняются.Ранее в четверг в регионе произошел еще один инцидент с общественным транспортом: автобус маршрута "Калининград-Багратионовск" съехал с дороги в районе поселка Каменка и уперся в насыпь, никто не пострадал, отмечали власти.
https://ria.ru/20211222/avtobus-1764933507.html
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происшествия, калининградская область, россия
21:00 20.01.2022 (обновлено: 21:57 20.01.2022)
Рейсовый автобус перевернулся в Калининградской области
В Калининградской области четыре человека пострадали при опрокидывании рейсового автобуса