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Глава МИД Австрии посетит Донбасс в начале февраля
Глава МИД Австрии посетит Донбасс в начале февраля - РИА Новости, 20.01.2022
Глава МИД Австрии посетит Донбасс в начале февраля
Главы МИД Австрии Александер Шалленберг в четверг заявил, что в начале февраля вместе с чешским и словацким коллегами посетит Киев и линию соприкосновения в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:42
2022-01-20T11:42
2022-01-20T12:02
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Главы МИД Австрии Александер Шалленберг в четверг заявил, что в начале февраля вместе с чешским и словацким коллегами посетит Киев и линию соприкосновения в Донбассе."В начале февраля я совершенно осознанно вместе с моими чешским и словацкими коллегами в рамках Аустерлицкого формата (свободное сотрудничество между тремя странами - ред.) поеду в Киев и в Донбасс к линии соприкосновения на востоке - в качестве ясного центральноевропейского сигнала о поддержке, солидарности с неприкосновенностью суверенитета и целостности Украины", - сказал Шалленберг, выступая на заседании Национального совета Австрии (нижняя палата парламента).Он добавил, что в случае с Украиной речь не идет об отдаленной стране где-то на востоке. "Граница Украины ближе к нам, чем регион Форарльберг - к Вене. Речь идет и о нашей собственной безопасности", - подчеркнул министр.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, киев, мид австрии, донбасс, оон, москва, нато, ситуация в днр и лнр, александер шалленберг, россия
11:42 20.01.2022 (обновлено: 12:02 20.01.2022)
Глава МИД Австрии посетит Донбасс в начале февраля
Глава МИД Австрии Шалленберг с чешским и словацким коллегами посетит Донбасс