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США похвастались видео убийства мирных жителей в Афганистане
Появилось видео авиаудара США, при котором погибли десять мирных афганцев - РИА Новости, 20.01.2022
США похвастались видео убийства мирных жителей в Афганистане
Газета New York Times опубликовала видео американского авиаудара в Кабуле в конце августа, при котором погибли десять человек, в том числе семь детей. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T02:17
2022-01-20T09:27
в мире
сша
кабул (город)
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
ллойд остин
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Газета New York Times опубликовала видео американского авиаудара в Кабуле в конце августа, при котором погибли десять человек, в том числе семь детей.Как пишет издание, кадры, снятые с двух беспилотников, запечатлели моменты до, во время и после атаки на автомобиль. На одном из роликов видна въезжающая во двор белая машина, по которой и пришелся удар, прохожие рядом, а также соседи, спешащие на помощь после взрыва.Журналисты обратили внимание на рост фигур на видео и предположили, что около автомобиля мог находиться ребенок.Газета добилась получения записей через суд, подав иск против Центрального командования Вооруженных сил США.Американские военные нанесли авиаудар в Кабуле 29 августа. Утверждалось, что целью был автомобиль, в котором, как предполагалось, террористы-смертники перевозили взрывчатку. Однако вскоре выяснилось, что погибли мирные жители, в основном дети. Пентагон провел расследование, по итогам которого признал атаку беспилотника ошибочной, а глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за этот инцидент. Тем не менее нарушения закона в этом не усмотрели и никто из военных не понес наказания.
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кабул (город)
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в мире, сша, кабул (город), министерство обороны сша, вооруженные силы сша, ллойд остин, вашингтон
02:17 20.01.2022 (обновлено: 09:27 20.01.2022)
 
Появилось видео авиаудара США, при котором погибли десять мирных афганцев

New York Times показала видео авиаудара США, при котором погибли десять мирных афганцев

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / В. Киселев
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Кабул, Афганистан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Газета New York Times опубликовала видео американского авиаудара в Кабуле в конце августа, при котором погибли десять человек, в том числе семь детей.
Как пишет издание, кадры, снятые с двух беспилотников, запечатлели моменты до, во время и после атаки на автомобиль. На одном из роликов видна въезжающая во двор белая машина, по которой и пришелся удар, прохожие рядом, а также соседи, спешащие на помощь после взрыва.
Журналисты обратили внимание на рост фигур на видео и предположили, что около автомобиля мог находиться ребенок.
Газета добилась получения записей через суд, подав иск против Центрального командования Вооруженных сил США.
Американские военные нанесли авиаудар в Кабуле 29 августа. Утверждалось, что целью был автомобиль, в котором, как предполагалось, террористы-смертники перевозили взрывчатку. Однако вскоре выяснилось, что погибли мирные жители, в основном дети. Пентагон провел расследование, по итогам которого признал атаку беспилотника ошибочной, а глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за этот инцидент. Тем не менее нарушения закона в этом не усмотрели и никто из военных не понес наказания.
На улице Кабула - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 10:56Захват власти в Афганистане талибами
В Кабуле прогремел взрыв
 
В миреСШАКабул (город)Министерство обороны СШАВооруженные силы СШАЛлойд ОстинВашингтон
 
 
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