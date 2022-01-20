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В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на консервном заводе
В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на консервном заводе - РИА Новости, 20.01.2022
В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на консервном заводе
Три человека пострадали при разгерметизации баллона с фреоном на молочно-консервном заводе в Новосибирской области, обрушилась часть здания, рассказал РИА... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:54
2022-01-20T14:54
2022-01-20T14:57
происшествия
новосибирская область
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МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 20 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при разгерметизации баллона с фреоном на молочно-консервном заводе в Новосибирской области, обрушилась часть здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, в результате происшествия пострадали три человека, все они госпитализированы. При хлопке произошло разрушение части стены цеха на площади порядка 15 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.Прокуратура сообщила, что один из трех пострадавших находится в реанимации.Как уточняет прокуратура Новосибирской области, "произошел хлопок испарителя охладительной системы" холодильного оборудования. На место выехал прокурор района, организована проверка охраны труда на предприятии.
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происшествия, новосибирская область
14:54 20.01.2022 (обновлено: 14:57 20.01.2022)
В Новосибирской области три человека пострадали при ЧП на консервном заводе
Три человека пострадали при разгерметизации баллона с фреоном на новосибирском заводе
МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 20 янв - РИА Новости. Три человека пострадали при разгерметизации баллона с фреоном на молочно-консервном заводе в Новосибирской области, обрушилась часть здания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В городе Купино
произошла разгерметизация баллона с фреоном при ремонте холодильного оборудования в цехе по производству мороженого", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия пострадали три человека, все они госпитализированы. При хлопке произошло разрушение части стены цеха на площади порядка 15 квадратных метров. Обстоятельства ЧП выясняются.
Прокуратура сообщила, что один из трех пострадавших находится в реанимации.
Как уточняет прокуратура Новосибирской области
, "произошел хлопок испарителя охладительной системы" холодильного оборудования. На место выехал прокурор района, организована проверка охраны труда на предприятии.