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Арестовича добавили в базу сайта "Миротворец"
Арестовича добавили в базу сайта "Миротворец" - РИА Новости, 20.01.2022
Арестовича добавили в базу сайта "Миротворец"
Экс-советник главы офиса президента Украины и бывший пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович попал в базу данных... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:53
2022-01-20T13:54
в мире
украина
киев
сайт "миротворец"
алексей арестович
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КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Экс-советник главы офиса президента Украины и бывший пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович попал в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".В понедельник Арестович заявил, что уволился с вышеназванных постов из-за слабости власти.Арестович работал в делегации Киева в контактной группе с октября 2020 года, а должность внештатного советника главы офиса президента занимал с декабря 2020 года. За время своей работы он успел прославиться множеством ярких инициатив и высказываний. Среди них - предложение переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык - в "руський", так как, по его мнению, Украина и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие.А в 2017 году Арестович, еще не занимавший никаких постов, дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "Антитеррористическую операцию" (АТО, так Киев называет проводимую им военную операцию в Донбассе) "курортом для мальчиков". Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Арестович имеет признаки психического заболевания, назвал его токсичным и профнепригодным.
https://ria.ru/20220112/sudya-1767481455.html
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в мире, украина, киев, сайт "миротворец", алексей арестович
13:53 20.01.2022 (обновлено: 13:54 20.01.2022)
 
Арестовича добавили в базу сайта "Миротворец"

Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович попал в базу данных сайта "Миротворец"

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Экс-советник главы офиса президента Украины и бывший пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович попал в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
В понедельник Арестович заявил, что уволился с вышеназванных постов из-за слабости власти.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 13:03
Судья, принявшая решение по делу Порошенко, попала в базу "Миротворца"
"Профессиональный провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация Государственных органов власти и управления", - говорится на сайте в карточке Арестовича.
Арестович работал в делегации Киева в контактной группе с октября 2020 года, а должность внештатного советника главы офиса президента занимал с декабря 2020 года. За время своей работы он успел прославиться множеством ярких инициатив и высказываний. Среди них - предложение переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык - в "руський", так как, по его мнению, Украина и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие.
А в 2017 году Арестович, еще не занимавший никаких постов, дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "Антитеррористическую операцию" (АТО, так Киев называет проводимую им военную операцию в Донбассе) "курортом для мальчиков". Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Арестович имеет признаки психического заболевания, назвал его токсичным и профнепригодным.
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В миреУкраинаКиевсайт "Миротворец"Алексей Арестович
 
 
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