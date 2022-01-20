13:53 20.01.2022 (обновлено: 13:54 20.01.2022)
Арестовича добавили в базу сайта "Миротворец"
Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович попал в базу данных сайта "Миротворец"
© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Экс-советник главы офиса президента Украины и бывший пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович попал в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
В понедельник Арестович заявил, что уволился с вышеназванных постов из-за слабости власти.
"Профессиональный провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация Государственных органов власти и управления", - говорится на сайте в карточке Арестовича.
Арестович работал в делегации Киева в контактной группе с октября 2020 года, а должность внештатного советника главы офиса президента занимал с декабря 2020 года. За время своей работы он успел прославиться множеством ярких инициатив и высказываний. Среди них - предложение переименовать Украину в Русь-Украину, а украинский язык - в "руський", так как, по его мнению, Украина и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие.
А в 2017 году Арестович, еще не занимавший никаких постов, дал интервью украинскому изданию "Апостроф" в качестве военного эксперта, где назвал "Антитеррористическую операцию" (АТО, так Киев называет проводимую им военную операцию в Донбассе) "курортом для мальчиков". Бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Арестович имеет признаки психического заболевания, назвал его токсичным и профнепригодным.
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